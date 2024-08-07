Τραμπ: Είμαι «ενθουσιασμένος» με την επιλογή του Τιμ Γουόλς

Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ενθουσιασμένος» για την απόφαση της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις να επιλέξει τον κυβερνήτη της Μινεσότας Τιμ Γουόλς ως αντιπρόεδρό της, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολύ φιλελεύθερο», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Χάρις δεν επέλεξε τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο επειδή είναι Εβραίος.



Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τετάρτη, ο Τραμπ συνέκρινε τον Γουόλς με τον προοδευτικό ανεξάρτητο γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει το «δίδυμο» Χάρις - Γουόλς ως «ριζοσπάστες» και «κομμουνιστές» λέγοντας ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος» με την ένταξη του Γουόλς στο ψηφοδέλτιο των δημοκρατικών.



«Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο ριζοσπαστική αριστερή ήταν», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Χάρις. «Αλλά (ο Γουόλς) είναι μια πιο έξυπνη εκδοχή της, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Μάλλον είναι το ίδιο με τον Μπέρνι Σάντερς. Είναι μάλλον περισσότερο (ριζοσπαστικός) από τον Μπέρνι Σάντερς».



«Αυτό είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα ήθελε να δει αυτή η χώρα να γίνεται κομμουνιστική αμέσως, αν όχι νωρίτερα», ισχυρίστηκε.



Ο Τραμπ είπε ότι περίμενε από τον Χάρις να επιλέξει τον Σαπίρο, τον οποίο χαρακτήρισε «καλύτερη επιλογή», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Σαπίρο δεν επιλέχθηκε επειδή η εβραϊκή του ταυτότητα θα «προσέβαλλε κάποιον άλλον» ενώ έκανε άνοιγμα στους Εβραίους ψηφοφόρους. «Νομίζω ότι θα πάρω ένα τεράστιο αριθμό εβραϊκών ψήφων», πρόσθεσε.



Το CNN ανέφερε την Τρίτη ότι ο Σαπίρο - ο οποίος ευνοούνταν από κάποιους στο Δημοκρατικό Κόμμα και τους «αντι-Τραμπικούς» Ρεπουμπλικάνους ως πιο μετριοπαθής επιλογή - δεν τα πήγε το ίδιο καλά με την ομάδα της Χάρις κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία. Ενώ ο Γουόλς φάνηκε ευγενικός και συνεργάσιμος, ο Σαπίρο φάνηκε υπερβολικά φιλόδοξος, υποβάλλοντας «πολλές ερωτήσεις» σχετικά με το ποιος θα ήταν ο ρόλος του αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ είπε στη συνέντευξή του στο Fox News ότι θα προτιμούσε μια συζήτηση μεταξύ του ίδιου και της Χάρις να φιλοξενηθεί από το Fox News, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η εκστρατεία του συζητά και με άλλα δίκτυα σχετικά με τη διοργάνωση μιας συζήτησης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή εξαρτάται «από εμένα».



«Θα τη συζητήσουμε, υποθέτω, στο πολύ κοντινό μέλλον. Θα ανακοινωθεί αρκετά σύντομα, αλλά θα τη συζητήσουμε», είπε.



«Μπορώ να σας πω ότι κάθε δίκτυο με αγαπάει πολύ αυτή τη στιγμή. Με αγαπούν πολύ... Ποτέ δεν με αγαπούσαν τόσο το CBS και το ABC των ψευδών ειδήσεων… και το NBC. Όχι, είναι όλοι ερωτευμένοι μαζί μου τώρα, έτσι, ξέρετε, λέω ναι (σε τηλεμαχία)», συνέχισε ειρωνικά.



Πηγή: skai.gr

