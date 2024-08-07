Οι αντιφρονούντες που απελευθερώθηκαν από ρωσικές φυλακές στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης την περασμένη εβδομάδα συζήτησαν την πιθανότητα να γίνουν και άλλες ανταλλαγές, δήλωσε σήμερα ο βετεράνος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Όλεγκ Ορλόφ.

Ο Ορλόφ μιλούσε στο Βερολίνο στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά την απελευθέρωσή του από ρωσική σωφρονιστική αποικία στο πλαίσιο της συμφωνίας, της μεγαλύτερης του είδους από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο 71χρονος δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι απελευθερωθέντες Ρώσοι είχαν ήδη μιλήσει για την πιθανότητα μιας ακόμα ανταλλαγής προκειμένου να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση και άλλων συγκρατούμενων τους από τη Μόσχα.

«Είχαμε μια συζήτηση για τις λεπτομέρειες μεταξύ αυτών που ανταλλάχτηκαν, στο αεροπλάνο, όταν πετούσαμε από την Άγκυρα στη Γερμανία», δήλωσε ο Ορλόφ.

«Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα πιο συγκεκριμένο για τώρα διότι καταλαβαίνετε ότι οι όποιες συνομιλίες για μια ανταλλαγή απαιτούν εμπιστευτικότητα για μεγάλο διάστημα. Θα πω μόνο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ιδέες, δεν θα πω τίποτα περισσότερο».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας, η Ρωσία πήρε πίσω οκτώ κρατούμενους από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της υπηρεσίας ασφαλείας FSB που είχε καταδικαστεί για φόνο στη Γερμανία και 16 ανθρώπους που απελευθερώθηκαν από ρωσικές και λευκορωσικές φυλακές. Σε αυτούς περιλαμβανόταν ο Ορλόφ, οι αντιφρονούντες Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά και Ιλία Γιασίν και οι Αμερικανοί Έβαν Γκέρσκοβιτς, Πολ Γουίλαν και Αλσού Κουρμάσεβα.

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν στη Ρωσία, Εκτός από τη συζήτηση μεταξύ αυτών που αφέθηκαν ελεύθεροι, ο Ορλόφ δεν είπε ποιος άλλος συμμετείχε στις συζητήσεις για μελλοντική ανταλλαγή.

Ο Ορλόφ είναι ένας εκ των επικεφαλής της οργάνωσης Memorial, που το 2021 τέθηκε εκτός νόμου αλλά ήταν μεταξύ αυτών που κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την επόμενη χρονιά.

Ο ίδιος εξέτιε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών αφού καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο για δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων διαμαρτυρόμενος κατά του πολέμου στην Ουκρανία και κατηγορώντας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διολισθαίνει στον φασισμό.

Όπως και ο Γιασίν και ο Καρά-Μουρζά, δήλωσε ότι πριν από την απελευθέρωσή του την περασμένη εβδομάδα αρνήθηκε να υπογράψει επιστολή με την οποία ζητούσε χάρη από τον Πούτιν.

Ο Ορλόφ δήλωσε ότι η οργάνωση Memorial «δεν μπορεί να καταστραφεί» και ότι θα συνεχίσει ενώ βρίσκεται εκτός Ρωσίας να εργάζεται για την απελευθέρωση και άλλων κρατουμένων.

Πηγή: skai.gr

