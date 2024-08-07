Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν «ήρεμοι», διαβεβαιώνοντάς τους ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αμυνθεί σε οποιαδήποτε επίθεση.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου ο οποίος επισκέφθηκε τη βάση στρατολόγησης του στρατού Tel Hashomer, είπε ότι «συνεχίζουμε προς τη νίκη. Γνωρίζω ότι οι Ισραηλινοί πολίτες είναι σε επιφυλακή, και σας ζητώ ένα πράγμα — μείνετε ήρεμοι και ψύχραιμοι. Είμαστε προετοιμασμένοι τόσο για άμυνα όσο και για επίθεση, χτυπάμε τους εχθρούς μας και είμαστε επίσης αποφασισμένοι να αμυνθούμε».

Σημειώνεται ότι η Al Arabiya ανέφερε σε δημοσίευμά της, που επικαλείται πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, μπορεί να γίνει την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Σε άλλη εξέλιξη, σε δημοσίευμά της η Washington Post αναφέρει ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι οι εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να μετριάσουν τα αντίποινα του Ιράν ενδεχομένως να έχουν αποτέλεσμα και έτσι εκτιμάται ότι ίσως η Τεχεράνη προχωρήσει σε μία περιορισμένης κλίμακας επίθεση.

