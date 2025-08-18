Τραμπ: Είμαι εδώ για να σταματήσω τον πόλεμο, όχι για να τον συνεχίσω

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στους επικριτές του, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη διευθετήσει «έξι πολέμους σε έξι μήνες» και επανέλαβε πως στόχος του είναι να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ένας από αυτούς τους πολέμους «θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή», ενώ κατηγόρησε τη Wall Street Journal και άλλους σχολιαστές ότι «δεν έχουν ιδέα» για το πώς διαχειρίζεται την κρίση Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Είναι ο πόλεμος του «νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Εγώ είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω. Ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος», τόνισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, έναν από αυτούς μάλιστα που θα μπορούσε να καταλήξει σε πυρηνική καταστροφή, και παρ’ όλα αυτά πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και τόσους άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε τι κάνω λάθος με το ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας — που είναι ο πόλεμος του “νυσταγμένου” Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Εγώ είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω. Ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που ασχολούνται με αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ”, χωρίς κοινή λογική, χωρίς ευφυΐα, χωρίς κατανόηση, και μόνο κάνουν το σημερινό χάος Ρωσίας/Ουκρανίας δυσκολότερο να ΛΥΘΕΙ. Παρά όλους τους ελαφρείς και γεμάτους ζήλια επικριτές μου, θα το καταφέρω — πάντα τα καταφέρνω!!!» Πρόεδρος DJT



