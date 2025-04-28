Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι έστειλε στρατεύματα για να πολεμήσουν υπέρ της Ρωσίας, εναντίον της Ουκρανίας.

Σε ρεπορτάζ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο στρατός της Πιονγκγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες του βοήθησαν τις ρωσικές δυνάμεις να «απελευθερώσουν πλήρως» τη συνοριακή περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με εντολή που δόθηκε από τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το KCNA ανέφερε ότι στοιχεία των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων «συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απελευθέρωσης περιοχών της Κουρσκ» υπό ουκρανική κατοχή, διαβεβαιώνοντας ότι η πολεμική εμπλοκή των στρατιωτικών «ολοκληρώθηκε νικηφόρα».

Από τον περασμένο Οκτώβριο, το Κίεβο, η Σεούλ και δυτικές πρωτεύουσες δεν σταματούσαν να καταγγέλλουν τη συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτικών της Βόρειας Κορέας στις μάχες, κάτι που ούτε η Μόσχα, ούτε το Κίεβο είχαν αναγνωρίσει επίσημα.

Η ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Ρώσος αρχηγός του επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ εξήρε τον «ηρωισμό» των βορειοκορεατικών στρατευμάτων, στην πρώτη φορά που η Μόσχα αναγνώρισε δημόσια τη συμμετοχή τους.

Δυτικοί αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 1.000 από τους 11.000 στρατιώτες που έχουν σταλεί από τη Βόρεια Κορέα, έχουν σκοτωθεί σε διάστημα τριών μηνών.

«Αυτοί που πολέμησαν για τη δικαιοσύνη είναι όλοι ήρωες και αντιπροσωπεύουν την τιμή της πατρίδας», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, προς τιμή των «ανδραγαθημάτων τους στη μάχη» θα ανεγερθεί σύντομα μνημείο στην πρωτεύουσα της χώρας Πιονγκγιάνγκ.

Ωτσόσο, το KCNA δεν ανέφερε τι θα συμβεί με τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας μετά το τέλος της αποστολής τους στο Κουρσκ και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Πηγή: skai.gr

