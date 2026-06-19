Αεροπορική επιδρομή στη Μιανμάρ σκοτώνει επτά αμάχους

Βομβαρδισμός από αέρος στον οποίο προχώρησε ο στρατός της Μιανμάρ σκότωσε επτά πολίτες, ανάμεσά τους παιδί πέντε ετών, στο δυτικό τμήμα της χώρας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος, ανέφεραν χθες κάτοικος και διασώστης.

Η Μιανμάρ --η άλλοτε Βιρμανία-- παραμένει στην αρπάγη εμφύλιας ένοπλης σύρραξης μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, το οποίο έβαλε τέλος σε δεκαετή δημοκρατική παρένθεση, ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Η πολεμική αεροπορία, που διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη κινεζικού και σοβιετικού σχεδιασμού, θεωρείται στοιχείο-κλειδί του πολέμου εναντίον ένοπλων οργανώσεων, που έχουν σχηματιστεί κυρίως από μειονότητες. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν πως βομβαρδίζει συχνά αμάχους.

Ο διασώστης Νάινγκ Ουίν Λουίν είπε πως από τις 15:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 11:30 ώρα Ελλάδας), τρία μαχητικά αεροσκάφη προχώρησαν σε ρίψεις εννιά βομβών γύρω από την πόλη Κιαουκτάου, στην δυτική πολιτεία Ραχίν, που γειτονεύει με το Μπανγκλαντές.

Κατά τον απολογισμό που έδωσε, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, εκπρόσωπος του στρατού δεν απάντησε αμέσως.

Στην Κιαουκτάου, μαυρισμένα συντρίμμια κτιρίων κάπνιζαν ακόμη χθες. Έμπορος αφηγήθηκε ότι έχασε τον σύζυγό της, έναν από τους επτά νεκρούς.

«Πήγα να εξακριβώσω αν τα κτίρια ακόμα καίγονταν -- δεν κατάφερνα να τον βρω. Δεν συνειδητοποίησα πως βρισκόταν μέσα στο σπίτι μας», είπε η σαραντάρα Χτάι Χτάι.

«Φαίνεται πως είχε μπει ψάχνοντάς με κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού. Δεν ήταν παρά αργότερα, όταν ανέσυραν το πτώμα του, που τον είδα. Δεν έχω λόγια».

Η πολιτεία Ραχίν ελέγχεται σχεδόν όλη από τον Στρατό του Αρακάν, παράταξη ανταρτών που έχουν σχηματίσει εθνικές μειονότητες και κατηγορείται με τη σειρά της για φρικαλεότητες στον εμφύλιο πόλεμο.

Τη Μιανμάρ κυβερνούσε απευθείας ο στρατός για πέντε χρόνια μετά το πραξικόπημα, προτού η στρατιωτική χούντα οργανώσει εκλογές, υπό τον ασφυκτικό έλεγχό της, φέτος. Η διαδικασία προσέφερε νίκη χωρίς αντίπαλο σε κόμματα τασσόμενα υπέρ του στρατού, ωστόσο καταγγέλθηκε από άλλες χώρες και διεθνείς παρατηρητές ως ελιγμός για να παραμείνει η εξουσία στα χέρια του στρατού με προκάλυψη θεωρητικά πολιτική κυβέρνηση.

Τα μέλη του νέου κοινοβουλίου εξέλεξαν πρόεδρο τον επικεφαλής του πραξικοπήματος Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Πηγή: skai.gr

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