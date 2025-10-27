Πέθανε ο Μπιορν Αντρέσεν, το «ωραιότερο αγόρι στον κόσμο»

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Σουηδός ηθοποιός Μπιορν Αντρέσεν, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του 1971.

Σε ηλικία 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον σπουδαίο Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Τόμας Μαν, όπου υποδύθηκε τον «Τάτζιο», ένα όμορφο αγόρι που γίνεται αντικείμενο πόθου και εμμονής για έναν μεγαλύτερο άνδρα, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντερκ Μπόγκαρντ.

Ο Βισκόντι χαρακτήρισε τον Αντρέσεν ως «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» στον Τύπο και είναι ένας τίτλος που τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. Ο ίδιος δεν τον ήθελε και μετά από χρόνια μίλησε για την αρνητική του εμπειρία από τη συνεργασία του με τον Βισκόντι, που επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του.

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», δήλωσε στον Guardian το 2003. Η δημιουργία της ταινίας, όπως είπε το 2021, «έχει καταστρέψει τη ζωή μου».

Ο θάνατος του Αντρέσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους σκηνοθέτες της ταινίας «The Most Beautiful Boy in the World», ενός ντοκιμαντέρ του 2021 για τη ζωή του ηθοποιού. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πώς έφυγε από τη ζωή.

Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Η μητέρα του αυτοκτόνησε όταν ήταν 10 χρονών και τον μεγάλωσε η γιαγιά του, η οποία τον προέτρεψε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως είπε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια».

Η ερμηνεία του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε διάσημο από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία δεν ήταν θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι κλαμπ με μια ομάδα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία», είπε, σημειώνοντας πως ακολούθησαν και άλλες τέτοιες έξοδοι.

Όπως είπε αν ζούσε ακόμα ο Βισκόντι θα του έλεγε να «πάει να γ..…» τονίζοντας πως ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του.

«Ποτέ δεν έχω δει πουθενά τόσους φασίστες και μ@λ@κες όσους υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν αρπακτικό που θα θυσίαζε τα πάντα και τους πάντες για το έργο του», σημείωσε.

Μετά την επιτυχία της ταινίας, ο Αντρέσεν πήγε στην Ιαπωνία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, έκανε πολλές διαφημίσεις και απέκτησε ένα τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είπε στον Guardian το 2003. «Ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε μια υστερία».

Ασχολήθηκε παράλληλα με τη μουσική και την υποκριτική και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως σουηδικής παραγωγής.

Ο Αντρέσεν απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν: μια κόρη, την Ρόμπιν και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία 9 μηνών.

