Ο Τραμπ από Πάπας… Τζεντάι: May the force be with… us

Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αστειεύτηκε σχετικά με το γεγονός, ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος… ποντίφικας και εμφάνισε εαυτόν με περιβολή Πάπα στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα πράγματα όμως πήραν διαφορετική τροπή αφού ελάχιστοι έπιασαν το… αστείο και κατά συνέπεια να υπάρχουν αντιδράσεις. Στο παράλογο της ανάρτησης έδωσε συνέχεια και ο Λευκός Οίκος, ο οποίος χθες, Κυριακή, ταξίδεψε τον Τραμπ μέχρι το Διάστημα, βάζοντας εκ νέου άπαντες σε τροχιά… προβληματισμού. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Πριν από μερικές ημέρες και πιο συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος εκλήθη να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ποιος θα επιθυμούσε ο ίδιος να αναδειχθεί ως ο επόμενος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να έχει έτοιμη την απάντηση και αστειευόμενος είπε πως «θα ήθελα να είμαι εγώ ο Πάπας». Συμπλήρωσε δε πως «αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή».

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα και ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μία φωτογραφία του αλλά επεξεργασμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε αυτή εμφανίζεται ντυμένος με τα επίσημα παπικά άμφια, στον λαιμό του είναι περασμένος ένας χρυσός σταυρός ενώ εικονίζεται σε αυτή με επίσημο ύφος υψώνοντας και το δάχτυλο.

Η κατά πολλούς αψυχολόγητη ανάρτηση του «Πάπα Τραμπ» χαρακτηρίστηκε προκλητική και γέννησε αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των Καθολικών, και μάλιστα τη στιγμή που ακόμη θρηνούν τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή του Πάσχα. Πιο αναλυτικά, η Καθολική Διάσκεψη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατήγγειλε τη σχετική ανάρτηση τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε όμορφο ή αστείο σε αυτή και κατηγόρησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πως χλευάζει τον παπισμό.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες με την εκπρόσωπό του, Κάρολαϊν Λέβιτ, να επισημαίνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ταξίδεψε στην Ιταλία για να αποτίσει φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο και να παραστεί στην κηδεία του. Όπως επεσήμανε επίσης η κυρία Λέβιτ ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των Καθολικών και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Λίγες ώρες όμως αργότερα ο Λευκός Οίκος επέλεξε να αναρτήσει μία νέα φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου και πάλι με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτή ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ένας μυώδης Τζεντάι. Αφορμή ήταν η 4η Μαΐου, ημέρα αφιερωμένη στη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας Star Wars ή όπως λέγεται στα ελληνικά Πόλεμος των Άστρων.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

Και πάλι όμως, η εν λόγω φωτογραφία - πέρα από το προφανές που ακόμη κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, δηλαδή το γιατί πρέπει να βλέπουμε τον Τραμπ είτε ως Πάπα είτε εν προκειμένω ακόμη και ως Τζεντάι - γεννά προβληματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι φανατικοί της σειράς των ταινιών Star Wars απορούν με το κόκκινο φωτόσπαθο που κρατά ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς αυτό ανήκει στο Τάγμα των Σιθ, που σύμφωνα με την εποποιΐα του Τζoρτζ Λούκας αποτελούν τον αιώνιο εχθρό του ειρηνευτικού τάγματος των Τζεντάι. Επομένως, διερωτώνται όσοι γνωρίζουν και αγαπούν τις εν λόγω ταινίες, πώς γίνεται να είναι Τζεντάι, συνάμα να κρατά κόκκινο φωτόσπαθο αλλά να καταγγέλλει τους Σιθ. Από την άλλη δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι απλώς απορούν, ανήμποροι να ψυχολογήσουν έναν πρόεδρο που μασκαρεύεται με κάθε λογής ρόλο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το σίριαλ Τραμπ – Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζεται.

