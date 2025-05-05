Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους ότι πρότεινε στη Μεξικανή ομόλογό του Κλαούδια Σέινμπαουμ να αναπτυχθούν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Μεξικό για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Το σαββατοκύριακο, η πρόεδρος Σέινμπαουμ έκανε γνωστό πως απέρριψε την ιδέα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε χθες από τη Φλόριντα στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον ότι έκανε την προσφορά αυτή επειδή τα μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών είναι «φρικτοί τύποι» που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. «Αν το Μεξικό ήθελε τη βοήθειά μας για να αντιμετωπίσει τα καρτέλ θα ήταν τιμή μας να πάμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν τον απογοήτευσε το γεγονός ότι η κυρία Σέινμπαουμ κατέρριψε την ιδέα αυτή, ο Τραμπ απάντησε «νομίζω πως είναι αξιαγάπητη γυναίκα», αλλά «φοβάται τόσο τα καρτέλ που δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά».

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της εθνικιστικής αριστεράς, είπε το Σάββατο πως απέρριψε την προσφορά που έκανε πρόσφατα ο Τραμπ διότι «η εθνική κυριαρχία (του Μεξικού) δεν πωλείται». Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal τη 2η Μαΐου κατά το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πίεση προκειμένου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναμιχτούν σε επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ.

Η πρόεδρος του Μεξικού είπε πως είναι «αληθές» ότι έγινε τέτοια πρόταση, συμπληρώνοντας ωστόσο «όχι όπως το παρουσιάζουν».

Εξήγησε πως κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής τους, ο ομόλογός της τη ρώτησε πώς θα μπορούσε να βοηθήσει και στο πλαίσιο αυτό εισηγήθηκε την αποστολή στοιχείων των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων.

«Του απάντησα ‘όχι, πρόεδρε Τραμπ, η εδαφική ακεραιότητα (του Μεξικού) είναι απαραβίαστη, η εθνική κυριαρχία είναι απαραβίαστη, δεν θα αποδεχόμασταν ποτέ την παρουσία του αμερικανικού στρατού στην επικράτειά μας’».

Πρόσθεσε μολαταύτα ότι οι δυο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ ανέφερε προχθές ότι ο Τραμπ αναμένει το Μεξικό να κάνει περισσότερα για να καταπολεμήσει τη δράση των καρτέλ και ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει διαμηνύσει δημόσια και επανειλημμένα πως θα μπορούσε να διατάξει μονομερώς τον αμερικανικό στρατό να επέμβει στο Μεξικό αν οι αρχές της χώρας δεν είναι σε θέση να πατάξουν τα καρτέλ. Πάντως, οι ηγέτες των δυο κρατών συνομιλούν αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα, για ζητήματα ασφαλείας, για το εμπόριο και για τη μετανάστευση.

Στην άλλη πλευρά, η κυρία Σέινμπαουμ είπε το Σάββατο πως ζήτησε από τον ομόλογό της να φρενάρει την εμπορία όπλων προς τις συμμορίες, με φόντο το κύμα βίας που τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, κάτι στο οποίο κατ’ αυτή συμφώνησε ο Ρεπουμπλικάνος, δίνοντας σχετική «διαταγή» την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.