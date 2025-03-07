Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι επέκρινε έντονα σήμερα τις προσπάθειες επιβολής αυτού που χαρακτήρισε «νόμο της ζούγκλας» σε διεθνές επίπεδο κι υποσχέθηκε πως το Πεκίνο θα αντιδράσει «σθεναρά» στον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε αυτή την εβδομάδα νέους γενικευμένους τελωνειακούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, έπειτα από παρόμοιο μέτρο που έλαβε τον περασμένο μήνα. Θα πλήξουν εμπορικές συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με αυτό το φόντο, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε, παρουσίασε την Κίνα σαν φάρο «σταθερότητας» στον ασταθή κόσμο.

Συνηγόρησε υπέρ της σινοαμερικανικής συνεργασίας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, ιδίως της φαιντανύλης. Αυτή ήταν η αφορμή που η Ουάσιγκτον επέβαλε τις κυρώσεις στα κινεζικά αγαθά, το ότι θεωρεί ανεπαρκή την κινεζική συνεργασία.

Οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να «αντιδράσουν με αχαριστία, ακόμη λιγότερο επιβάλλοντας αδικαιολόγητους δασμούς», μέμφθηκε ο Ουάνγκ Γι.

«Υπάρχουν κάπου 190 χώρες στον κόσμο», συνέχισε. «Φανταστείτε κάθε χώρα να αποφάσιζε να προτάξει τις δικές της προτεραιότητες και να πίστευε στην ισχύ (...) ο κόσμος θα ολίσθαινε στον νόμο της ζούγκλας», συμπλήρωσε.

Η σημερινή αμερικανική πολιτική δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ασκεί «μεγάλη υπεύθυνη χώρα», είπε ακόμη σε καυστικό τόνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας τάχθηκε ωστόσο υπέρ του κατευνασμού στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

«Αν επιλεχτεί η συνεργασία, μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαίο όφελος, όμως αν η πίεση συνεχιστεί, η Κίνα θα αντιδράσει σθεναρά», υπογράμμισε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου 2024, ο έμπειρος διπλωμάτης κάλεσε, όπως κάνει το Πεκίνο από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

«Δεν υπάρχει νικητής σ’ έναν πόλεμο, και δεν υπάρχει χαμένος σε μια διαπραγμάτευση. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» θα σημάνει «το τέλος του πολέμου» και «την έναρξη της ειρήνης», έκρινε. «Η Κίνα χαιρετίζει κι υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας παρότρυνε τις «μεγάλες δυνάμεις» να «προωθήσουν πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός (...) και να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένει σε εφαρμογή από τη 19η Ιανουαρίου μεν, αλλά εκφράζονται ολοένα πιο έντονα πλέον φόβοι πως θα καταρρεύσει, ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Η Κίνα διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως θα δώσει μάχη «μέχρι τέλους» αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον εμπορικό πόλεμο, επικρίνοντας το μπραντεφέρ που «αποσταθεροποιεί» την παγκόσμια οικονομία.

Ο ασιατικός γίγαντας όρισε προχθές Παρασκευή στόχο η ανάπτυξη της οικονομίας της σε ετήσιο ρυθμό να κυμανθεί «περί το 5%» του ΑΕΠ, μάλλον φιλόδοξο καθώς ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ του Τραμπ την επιβαρύνει ενώ ήδη αντιμετώπιζε παρατεινόμενη κρίση χρέους του τομέα των ακινήτων, υψηλή ανεργία, ιδίως στις τάξεις των νέων, κι άτονη εσωτερική κατανάλωση.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι εντάσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ συνεχίστηκαν την περασμένη χρονιά, ιδίως για την Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

«Η επίτευξη της πλήρους ενοποίησης της πατρίδας είναι κοινός πόθος όλων των Κινέζων. Είναι γενική ιστορική τάση και δίκαιη υπόθεση», τόνισε ο Ουάνγκ Γι.

«Το να παίζει κάποιος το χαρτί της Ταϊβάν για να εναντιωθεί στην Κίνα είναι σαν να προσπαθεί να σταματήσει τρένο σε κίνηση με το χέρι», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στην αμερικανική στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στην Ταϊπέι.

Ο Ουάνγκ Γι αναφέρθηκε ακόμη σε άλλο περιφερειακό λεπτό ζήτημα, αυτό της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν όλες τις νησίδες σε βάρος άλλων χωρών που βρέχονται από αυτήν.

Ο κινέζος ΥΠΕΞ κατηγόρησε σήμερα τις Φιλιππίνες πως προκαλούν εσκεμμένα επεισόδια τους τελευταίους μήνες με πλοία κι αεροπλάνα της χώρας του σε διεκδικούμενες κι από τρις δύο χώρες ζώνες.

«Κάθε φορά» που η Μανίλα προχωρά σε κάποια ενέργεια στη Νότια Σινική Θάλασσα, υποστήριξε, το πράττει «στη βάση σεναρίου γραμμένου από δυνάμεις εκτός της περιφέρειας και με παρούσες τις κάμερες δυτικών ΜΜΕ, που αναμεταδίδουν απευθείας».

Το «θέατρο» αυτό έχει πάντα τον ίδιο «σκοπό», πρόσθεσε: «την εσκεμμένη δυσφήμιση της Κίνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.