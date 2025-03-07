Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, προέβη σε δήλωση σχετικά με το ξέσπασμα συγκρούσεων στη Συρία μεταξύ των δυνάμεων του καθεστώτος Χαγιάτ Ταχριρ αλ Σαμ και δυνάμεων πιστών στον ανατραπέντα τέως πρόεδρο Μπασάρ αλ 'Ασαντ.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η ένταση στη Λαττάκεια και γύρω από αυτήν, καθώς και η στοχοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες να οδηγηθεί η Συρία στο μέλλον με ενότητα και αλληλεγγύη» ανέφερε ο Κετσελί σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X και σημείωσε: «Τέτοιες προκλήσεις δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν απειλή για την ειρήνη στη Συρία και την περιοχή μας»

«Είμαστε ενάντια σε κάθε ενέργεια που στοχεύει στο δικαίωμα των Σύρων να ζουν με ειρήνη και ευημερία. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του συριακού λαού και της κυβέρνησής του» σημείωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

