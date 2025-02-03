Mερτς: Δεν θα συνεργαστούμε με την AfD

Ήταν ένα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο στη Γερμανία με τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της συμπόρευσης Xριστιανοδημοκρατών και ΑfD σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και μετεκλογικά. Πάνω από 160.000 στο Βερολίνο διαδήλωσαν μέχρι τα κεντρικά των Χριστιανοδημοκρατών, πάνω από 95.000 στο Αμβούργο με ένα σαφές μήνυμα: «όχι σε συνεργασία με την Ακροδεξιά, όχι στον φασισμό».



Στο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών τη Δευτέρα στο Βερολίνο, παρά τις κοινωνικές πιέσεις και τις σφοδρές αντιδράσεις των Σοσιαλδημοκράτων και των Πρασίνων δόθηκε πράσινο φως στο μεταναστευτικό πακέτο έκτακτης ανάγκης, όπως το αποκαλεί ο Φρίντριχ Μερτς, το οποίο όπως λέει θα εφαρμόσει με το που εκλεγεί καγκελάριος και το οποίο ανατρέπει ουσιαστικά πολλούς από τους νόμους της συγκυβέρνησης Σολτς.



Ξεκάθαρος στόχος: ο περιορισμός της μετανάστευσης με de facto απορρίψεις αιτημάτων ασύλου στα γερμανικά σύνορα, μαζικές απελάσεις ή κρατήσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, περιορισμό της οικογενειακής επανένωσης καθώς και υπερεξουσίες στη γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία. Ο Φρίντριχ Μερτς θέλει επίσης να ανατρέψει τη μεγάλη αναθεώρηση του συστήματος πολιτογράφησης στη Γερμανία, που πέρασε η συγκυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Φιλελευθέρων υπό τον Όλαφ Σολτς.

Ο Μερτς αποκλείει τη συνεργασία με την AfD

Με ένα ηχηρό μήνυμα, στον απόηχο των πρωτοφανών διαδηλώσεων κατά των Χριστιανοδημοκρατών τις τελευταίες μέρες, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου: «Δεν θα συνεργαστούμε με την AfD, πριν από τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ».Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή προς την Ακροδεξιά, ούτε σενάρια για κυβέρνηση μειοψηφίας με την ανοχή της. «Το κόμμα αυτό είναι εναντίον όλων όσων το δικό μας κόμμα έχτισε τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες στη Γερμανία. Είναι κατά της σχέσης μας με τη Δύση, κατά του Ευρώ, κατά του ΝΑΤΟ».



Την στήριξή του στο σκληρό μεταναστευτικό πακέτο Μερτς, που πολλοί θεωρούν ότι ουσιαστικά αντιγράφει τις θέσεις της AfD, προσέφερε και ο επικεφαλής των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. Και ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι, όχι σε κάθε είδους συνεργασία με την AfD. Θα τους πολεμήσουμε».



Σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, η Χριστιανική Ένωση θα πρέπει πιθανώς να υπολογίζει τουλάχιστον στους Σοσιαλδημοκράτες ή στους Πράσινους για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Το σενάριο αυτό πάντως φαντάζει δύσκολο, δεδομένης της έντονης δυσαρέσκειας και των δύο κομμάτων για την τροχιά που ακολουθεί ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, θεωρώντας επικίνδυνο για τη γερμανική δημοκρατία το κοινοβουλευτικό «φλερτ» με την AfD.

