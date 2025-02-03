Τραμπ: Υπαγωγή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ της USAID και συρρίκνωση του προσωπικού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της ομάδας του συζητούν την υπαγωγή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να μειωθεί σημαντικά το μέγεθος του εργατικού δυναμικού της USAID, για λόγους αποτελεσματικότητας, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που ηγείται των προσπαθειών του Τραμπ να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους, δήλωσε χθες ότι εργάζεται για το κλείσιμο της Υπηρεσίας αυτής. Ο Μασκ είπε ότι εργάζονται για να κλείσουν την USAID. «Δεν διορθώνεται», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ενημερώσει σύντομα το Κογκρέσο για τα σχέδια του προέδρου να αναμορφώσει την USAID, είπε ο αξιωματούχος. Ο Τραμπ έχει εμπιστευτεί στον Μασκ την επίβλεψη του έργου αυτού, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Υπάρχουν συζητήσεις για υπαχθεί η USAID στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να μειωθεί σημαντικά το μέγεθος του εργατικού δυναμικού για λόγους αποτελεσματικότητας και να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες τους είναι σύμφωνες με την ατζέντα του προέδρου», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέθεσε στον Ίλον την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας αυτής της Υπηρεσίας», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ορίστηκε προσωρινός διοικητής της USAID, δήλωσαν νωρίτερα δημοσιογράφοι του ABC News, επικαλούμενοι μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η USAID είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023 οι ΗΠΑ προσέφεραν 72 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα που κάλυπταν υπηρεσίες υγείας για γυναίκες, πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το 2024 η υπηρεσία προσέφερε το 42% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας που καταγράφεται από τον ΟΗΕ.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει να παγώσει σχεδόν το σύνολο της βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της πολιτικής του “Πρώτα η Αμερική”, προκαλώντας σοκ σε οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

