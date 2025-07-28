Τραμπ: «Δεν θα πάρω θέση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν προτίθεται να λάβει θέση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας ότι «δεν τον πειράζει» ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, να «πάρει θέση» επί του θέματος.

«Ψάχνω να ταΐσω τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από μια επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας,Κιρ Στάρμερ στη Σκωτία.

