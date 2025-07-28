Γερμανία: Τι γνωρίζουμε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Βαρύς ο απολογισμός από το χθεσινό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Ρίντλινγκεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, με τρεις νεκρούς –ανάμεσά τους ο οδηγός της αμαξοστοιχίας, ένας μαθητευόμενος της Deutsche Bahn και ένας 70χρονος επιβάτης– και 41 τραυματίες, εκ των οποίων αρκετοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα όταν δύο βαγόνια του τοπικού τρένου RE55 εκτροχιάστηκαν. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εκτεταμένες δυνάμεις διάσωσης στη διάρκεια της νύχτας, ενισχύοντας την αποφασιστική αντίδραση των τοπικών αρχών.

Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται, με τις αρχικές ενδείξεις να αποδίδουν το δυστύχημα σε κατολίσθηση που ακολούθησε ισχυρή βροχόπτωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις "18:10 τοπική ώρα", η υπερχείλιση φρέατος λυμάτων δημιούργησε μεγάλες ποσότητες νερού, που πιθανώς προκάλεσαν τη μετακίνηση αναχώματος, την ώρα που το τρένο βρισκόταν σε κίνηση. Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λίγα μέτρα αργότερα.

Έρευνες και θεσμικές αντιδράσεις

Έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων – αρμόδια για θέματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων – ενώ το Εγκληματολογικό της γερμανικής αστυνομίας διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν σήμερα τόσο ο πρωθυπουργός της περιοχής, Βίνφριντ Κρέτσμαν (Πράσινοι), όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, Ρίχαρντ Λουτς. Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ήδη από το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: Deutsche Welle

