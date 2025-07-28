Η Άντρεα Ιβάνοβα από τη Βουλγαρία ισχυρίζεται ότι έχει τα «μεγαλύτερα χείλη στον κόσμο» Βουλγαρία γίνεται τακτικά πρωτοσέλιδο λόγω της… μεταλλαγμένης εμφάνισής της.

Η 27χρονη ξεκίνησε να κάνει ενέσεις υαλουρονικού (filler) στα χείλη της το 2018 και μέχρι σήμερα έχει ξοδέψει για αυτά περίπου 20.000 λίρες Αγγλίας (23.000 ευρώ!). Τώρα αποκάλυψε πώς ήταν πριν υποβληθεί σε μία δραστική χειρουργική επέμβαση και κάνει άφθονες ποσότητες filler χειλιών.

Μέχρι το 2022, η νεαρή Βουλγάρα είχε ήδη κάνει σχεδόν 32 επεμβάσεις για να μοιάζει με ζωντανή κούκλα Bratz. «Ήθελα να ξεχωρίζω με την εμφάνισή μου» είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της. Τώρα, αποκάλυψε φωτογραφίες από το πώς έμοιαζε πριν - και η διαφορά είναι εντυπωσιακή.

«Ο γιατρός μου φοβόταν να μου κάνει άλλες ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα χείλη, αλλά εγώ ήμουν ανένδοτη. Ήθελα περισσότερο και δεν θα σταματήσω», είπε η Άντρεα στην Daily Mail. «Ήθελα να κάνω έξι επεμβάσεις ταυτόχρονα. Μέχρι τώρα, τις έκανα πάντα σε διαφορετικές περιοχές του προσώπου σε διαφορετικές ημέρες» εξήγησε.

Η 27χρονη έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δυσκολεύεται να βρει την αγάπη λόγω της εμφάνισής της, αλλά αυτό δεν την έχει εμποδίσει να πετύχει τον στόχο της: να έχει τα μεγαλύτερα χείλη και μάγουλα στον κόσμο.

Αν και δυσκολεύεται να φάει, η Άντρεα δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα υπερογκώδη χείλη της «δεν πονάνε».

«Νιώθω μόνο μια μικρή ενόχληση, αλλά εκεί έχω την περισσότερη ποσότητα filler και εκεί έχω κάνει τις περισσότερες ενέσεις. Όσο περισσότερο filler υπάρχει, τόσο λιγότερο πονάει η περιοχή» είπε χαρακτηριστικά.



