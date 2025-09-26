Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Τραμπ «κατανοεί πολύ καλά»

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με ηγέτες και αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν για να συζητήσουν τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

«Οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες κατέστησαν πολύ σαφές στον πρόεδρο τον κίνδυνο προσάρτησης οποιουδήποτε είδους στη Δυτική Όχθη και τον κίνδυνο που αυτό θέτει, όχι μόνο για τις δυνατότητες ειρήνης στη Γάζα, αλλά και για οποιαδήποτε βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ-Σαούντ, σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη την Πέμπτη.

«Και είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατάλαβε τη θέση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών και νομίζω ότι κατανοεί πολύ καλά τους κινδύνους και τους κινδύνους της προσάρτησης στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο να εφαρμόσει την κυριαρχία του στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, μια ενέργεια που αντιπροσωπεύει de facto προσάρτηση γης που κατασχέθηκε στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.