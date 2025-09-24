Ολοκληρώθηκε η συνάντηση για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που έχει αποστείλει τις προσκλήσεις για τη συνάντηση, ήταν η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, και η μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM, η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στον θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο, συζητήθηκαν επίσης ως προτεραιότητες στη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ήταν «πολύ καρποφόρα».

Η Τουρκία, έχει καταδικάσει με σφοδρότητα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις γενοκτονία. Έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή μέτρα σε βάρος του και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα εκδοθεί κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων και ότι είναι «ικανοποιημένος» από τα αποτελέσματα, κάτι που υποστήριξε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

