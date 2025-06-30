Τραμπ: Δεν προσφέρω τίποτα στο Ιράν - Ούτε καν μιλάω μαζί τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι δεν προσφέρει τίποτα στο Ιράν, «σε αντίθεση με τον Ομπάμα, ο οποίος τους πλήρωσε δισεκατομμύρια δολάρια», προσθέτοντας ότι ούτε καν μιλάει μαζί τους, από τότε που «καταστρέψαμε πλήρως τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις».
Ειδικότερα, ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Πείτε στον υποκριτή Δημοκράτη γερουσιαστή Κρις Κουνς ότι δεν προσφέρω στο Ιράν ΤΙΠΟΤΑ, σε αντίθεση με τον Ομπάμα, ο οποίος τους πλήρωσε δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του ηλίθιου "δρόμου προς ένα πυρηνικό όπλο JCPOA (που θα έληγε τώρα!) [σ.σ. εννοεί την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν], ούτε καν μιλάω μαζί τους από τότε που ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΑΜΕ πλήρως τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις».
