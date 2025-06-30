Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στο Τέξας για κλοπή ελαίου CBD (κάνναβης), αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, από μια εγκατάσταση επεξεργασίας στην Τζόρτζια τον Ιανουάριο.

Οι 4 μαύροι, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, πραγματοποίησαν ανενόχλητοι μια από τις μεγαλύτερες ληστείες αυτού του είδους στην πολιτεία – ίσως και σε ολόκληρη την Αμερική - και οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από 5 μήνες ερευνών.

Οι συλληφθέντες έκλεψαν από το εργοστάσιο επεξεργασίας κάνναβης στην κομητεία Ίργουιν 3.000 λίτρα αποστάγματος CBD, εκτιμώμενης αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολάρια.

Ως «εγκέφαλοι» της ληστείας κατηγορούνται η 31χρονη LaShayla Jones και ο 29χρονος Aaron Wayne Smith.

Οι άλλοι δύο εκτέλεσαν το σχέδιο: διέρρηξαν την εγκατάσταση κάνναβης και φόρτωσαν τα 3.000 λίτρα λαδιού σε ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό. Από εκεί, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μετέφεραν το κλεμμένο λάδι σε ένα άλλο φορτηγό, εκτός της κομητείας.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν το κλεμμένο το λάδι CBD. Παραμένει άγνωστο αν το μεταπούλησαν ή αν το έστειλαν σε τρίτο πρόσωπο.

