Νετανιάχου: Η νίκη επί του Ιράν δημιουργεί «μεγάλες περιφερειακές ευκαιρίες»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ότι η «νίκη» της χώρας του απέναντι στο Ιράν δημιουργεί «ευκαιρίες» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλω να σας ανακοινώσω ότι, όπως αναμφίβολα γνωρίζετε, πολλές ευκαιρίες ανοίγονται τώρα, έπειτα από αυτή τη νίκη. Πρώτα απ’ όλα, για την απελευθέρωση των ομήρων» είπε ο Νετανιάχου.

«Πρέπει επίσης να επιλύσουμε το θέμα της Γάζας, να νικήσουμε τη Χαμάς, όμως θεωρώ ότι θα φέρουμε σε πέρας αυτές τις δύο αποστολές», πρόσθεσε, μιλώντας σε στελέχη και εργαζομένους της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην πιθανότητα να συνάψει το Ισραήλ και άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες με χώρες της περιοχής. «Ανοίγονται μεγάλες περιφερειακές ευκαιρίες», είπε, τρεις ημέρες αφού μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα αυτό.

Το 2020, με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ –κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο– το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τρεις αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.