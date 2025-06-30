WSJ: Υπό πίεση η Ουκρανία - Η Ρωσία συγκεντρώνει 50.000 στρατιώτες γύρω από το Σούμι

Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν μόλις 12 μίλια από αυτή την περιφερειακή πρωτεύουσα της βόρειας Ουκρανίας, έναν νέο στόχο για τη Μόσχα, καθώς το Κρεμλίνο στηρίζεται στο πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού του σε όλο και περισσότερα σημεία κατά μήκος του μετώπου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Έχοντας εκδιώξει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιοχή Κουρσκ νωρίτερα φέτος, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τώρα ξεχυθεί πέρα από τα σύνορα προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το Σούμι. Με 50.000 στρατιώτες στην περιοχή, υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών περίπου 3 προς 1, σύμφωνα με στρατιώτες που πολεμούν στο σημείο.

«Η κύρια στρατηγική τους», δήλωσε ο στρατηγός Oleksandr Syrskiy, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, για τους Ρώσους, «είναι να μας εξαντλήσουν με τους αριθμούς τους».

Η ρωσική προέλαση προς το Σούμι έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση για την απροθυμία του Κρεμλίνου να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός. Αν και συναντήσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Τουρκία, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυραύλους και drones σε ουκρανικές πόλεις. Το Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία έχασε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 και τον πιλότο του κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού, του μεγαλύτερου από την έναρξη του πολέμου από άποψη αριθμού των πυρομαχικών που εκτοξεύτηκαν.

Κατά το τελευταίο έτος, η γραμμή του μετώπου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 100 μίλια, δήλωσε ο Syrskiy, και τώρα εκτείνεται σε ένα τόξο από τα βορειοανατολικά προς τα νότια, σε περισσότερα από 750 μίλια. Οι Ρώσοι κάνουν αξιολογήσεις σε διάφορα σημεία της γραμμής και στη συνέχεια πιέζουν σκληρά όταν βρίσκουν ένα σημείο που τους δίνει την ευκαιρία για προέλαση, όπως έκαναν στο Σούμι τον περασμένο μήνα. Οι Ουκρανοί στρατηγοί προσπαθούν από τη μεριά τους να καλύψουν τα κενά με επίλεκτες ομάδες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία έστειλε επίλεκτες μονάδες για να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Έκτοτε, οι ρωσικές επιδρομές στο Σούμι έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό και η Ουκρανία έχει ανακτήσει κάποια εδάφη. «Τώρα αναζητούμε τρόπους για να πραγματοποιήσουμε τις δικές μας επιθέσεις και να απωθήσουμε τον εχθρό», δήλωσε ο Timur, διοικητής της Μονάδας Ειδικών Δυνάμεων Timur, μιας επίλεκτης μονάδας που μάχεται στην περιοχή εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Δεν είναι εύκολο έργο για τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες υστερούν αριθμητικά σχεδόν παντού σε όλο το μέτωπο. «Ο αριθμός τους αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για εμάς, αν και όχι αρκετό για να μας ξεπεράσουν», δήλωσε ο Kappa, διοικητής της μονάδας Chimera της μονάδας ειδικών δυνάμεων Timur. «Ο εχθρός χάνει 300 έως 400 άτομα την ημέρα σε όλη την περιοχή. Αλλά μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το επίπεδο απωλειών... Συνεχίζουν να φέρνουν εφεδρείες».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια ομάδα περίπου δώδεκα ανδρών από τη μονάδα ειδικών δυνάμεων Timur ξεκίνησε μια επίθεση σε ένα χωριό που βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή βόρεια του Σούμι. Αλλά καθώς έφτασαν σε ένα χαράκωμα περίπου στα μισά του δρόμου προς το χωριό, έπεσαν πάνω σε μια ρωσική ομάδα που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση. Για τις επόμενες επτά ώρες, βρέθηκαν καθηλωμένοι στο χαράκωμα, καθώς οι Ρώσοι, που ήταν σημαντικά περισσότεροι, προσπαθούσαν να τους περικυκλώσουν.

«Ήταν η πιο σκληρή μάχη που έχω συμμετάσχει ποτέ», δήλωσε ο Mark, ο 25χρονος διοικητής διμοιρίας της ουκρανικής ομάδας. «Επιτέθηκαν με πεζικό, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκτοξευτές χειροβομβίδων, πολυβόλα, πυροβολικό, πυρομαχικά διασποράς. Τα πάντα... Ποτέ δεν είχαμε περισσότερο από ένα πεντάλεπτο διάλειμμα όσο ανασυντάσσονταν», πρόσθεσε.

Ο Mark είπε ότι η ομάδα του σκότωσε πέντε Ρώσους κατά τη διάρκεια της μάχης, κάτι που συχνά ωθούσε μια διμοιρία να υποχωρήσει, αλλά σημείωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ήταν καλύτερα εκπαιδευμένα από άλλα που έχει αντιμετωπίσει. Συνέχισαν να πιέζουν προς τα εμπρός για να καταλάβουν το χαράκωμα. Τα βίντεο της μάχης από τις κάμερες κράνους των στρατιωτών, τα οποία είδε η Wall Street Journal, δείχνουν ένα σχεδόν συνεχές μπαράζ, με συνεχείς πυροβολισμούς. Ο Mark ζητά χτυπήματα με όλμους και συχνά πιέζεται στην άκρη του χαρακώματος καθώς ακούει το σφύριγμα του πυροβολικού να πλησιάζει. Ο πολυβολητής της ομάδας έριξε 5.500 σφαίρες κατά τη διάρκεια της μάχης.

Εν τέλει, αποφάσισαν να υποχωρήσουν, ενώ όλμοι και drones χτυπούσαν γύρω τους. Όλη η ομάδα κατάφερε να επιστρέψει, αν και τρεις από αυτούς υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς που δεν ήταν θανατηφόρα. Όλη η ομάδα υπέστη διάσειση. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τους βγάλαμε όλους ζωντανούς», δήλωσε ο Mark. «Ήμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση». Παρόλα αυτά, οι στρατιώτες στην περιοχή λένε ότι η άμυνα του Σούμι έχει μεγαλύτερο ανθρώπινο κόστος από το απαραίτητο.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που η Ουκρανία κατείχε έδαφος στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, οι στρατιώτες που πολέμησαν εκεί δήλωσαν ότι υπέθεσαν ότι ο στρατός θα προετοίμαζε ισχυρές αμυντικές θέσεις στην ουκρανική πλευρά των συνόρων. Αντ' αυτού, μετά από μια χαοτική και δαπανηρή υποχώρηση από το Κουρσκ, βρήκαν πολύ παλαιά χαρακώματα, χωρίς κάλυψη από drones. Οι στρατιώτες σκάβουν τώρα τις δικές τους θέσεις υπό τα πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ορισμένες περιπτώσεις. Παραπονέθηκαν επίσης ότι οι περιοχές στις οποίες οι Ρώσοι προελαύνουν τώρα δεν ήταν ναρκοθετημένες.

«Είναι σαν να προετοιμάζονται για φάλαγγες αρμάτων μάχης, όχι για ένα πεδίο μάχης όπου δεκάδες drones χτυπούν καθημερινά», δήλωσε ένας διοικητής πεζικού ονόματι Kyrylo, ο οποίος πολέμησε στο Κουρσκ και τώρα μάχεται στο Σούμι. «Κάθε μέρα που μια θέση δεν είναι έτοιμη είναι μια μέρα που κάποιος μπορεί να μην επιστρέψει».

Ερωτηθείς σχετικά με τις οχυρώσεις την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι οι αμυντικές γραμμές στο Σούμι βελτιώνονται στις απειλούμενες περιοχές. «Η οχύρωση δεν αφορά μόνο τα χαρακώματα - είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη τις τακτικές του εχθρού και εξυπηρετεί πάντα έναν σκοπό: την προστασία των πολεμιστών μας».

Πηγή: skai.gr

