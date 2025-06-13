Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «δεν είναι ξεκάθαρο» εάν το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, μετά τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προγραμματίσει συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αυτήν την Κυριακή, ωστόσο δεν είναι βέβαιος εάν θα γίνει η συνάντηση. Επανέλαβε επίσης ότι «δεν είναι πολύ αργά» για να κάνει μια συμφωνία το Ιράν.

«Προσπάθησα να σώσω το Ιράν από την ταπείνωση και τον θάνατο», υποστήριξε, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον «γνώριζε τα πάντα» για τα σχέδια του Ισραήλ.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι δεν ανησυχεί αν θα ξεσπάσει περιφερειακός πόλεμος ως αποτέλεσμα των πληγμάτων του Ισραήλ. Ο βασικός στόχος του Ισραήλ, πρόσθεσε, είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

