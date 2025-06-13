Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν: Απόψε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) μετά τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ανακοίνωσε η αποστολή της Γουιάνας, η οποία προεδρεύει του ΣΑ για τον μήνα Ιούνιο.

Το Ιράν ζήτησε τη σύγκληση της συνεδρίασης, αίτημα που επανέλαβε η Ρωσία και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε επιστολή της προς το ΣΑ η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα απαντήσει «αποφασιστικά, αναλογικά στις παράνομες και δειλές ισραηλινές ενέργειες».

Στον απόηχο των ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν και της παγκόσμιας ανησυχίας που έχει προκληθεί, σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών γίνονται από το πρωί μεταξύ ηγετών κρατών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Ο Νετανιάχου έχει ήδη συνομιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ινδίας και της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικούς πυρηνικούς και στρατιωτικούς στόχους.

Ο Μακρόν τόνισε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Γαλλία επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και στην εγγύηση της ασφάλειάς του. Ωστόσο, προέτρεψε τα αντιμαχόμενα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και είπε ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρκετούς ηγέτες σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Σε αυτούς τους ηγέτες περιλαμβάνονταν ο Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' και άλλοι ηγέτες του Κόλπου, όπως είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

