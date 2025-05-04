Ο μακροβιότερος ηγέτης του Κρεμλίνου από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, δήλωσε σήμερα πως σκέπτεται πάντα τον διάδοχό του.

Ο 72χρονος Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters ανέφερε ότι σκέπτεται πάντα το θέμα της διαδοχής του και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συναγωνισμός μεταξύ αρκετών υποψηφίων.

Ο Πούτιν, αντισυνταγματάρχης της KGB στον οποίο παρέδωσε την προεδρία την τελευταία ημέρα του 1999 ο Μπόρις Γέλτσιν, ήταν πρόεδρος από το 1999 έως το 2008, στη συνέχεια πρωθυπουργός έως το 2012 και μετά πάλι πρόεδρος από το 2012 μέχρι σήμερα.

«Το σκέπτομαι πάντα», είπε ο 72χρονος Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση για το αν σκέπτεται ποιος θα τον διαδεχθεί σε μια ταινία της κρατικής τηλεόρασης για το ένα τέταρτο του αιώνα που βρίσκεται στην ηγεσία της Ρωσίας με τίτλο «Ρωσία, Κρεμλίνο, Πούτιν, 25 χρόνια».

«Στην τελική, η επιλογή είναι του λαού, του ρωσικού λαού», είπε ο Πούτιν. «Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, ή μάλλον αρκετά πρόσωπα, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει επιλογή».

Δεν υπάρχει κάποιος σαφής διάδοχος του Πούτιν αν και με βάση το ρωσικό Σύνταγμα, αν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός -τώρα ο Μιχαήλ Μισούστιν- θα αναλάβει τις εξουσίες του προέδρου.

