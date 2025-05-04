Ελπιδοφόρος: Χρέος μας είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού

Με αντιπροσωπεία 16 ηγετικών στελεχών της αμερικανικής εβραϊκής επιτροπής συναντήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή.

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δήλωσε αφοσιωμένος στη συνεργασία με την αμερικανική εβραϊκή επιτροπή για την καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού, αλλά και όλων όσοι ενώ ισχυρίζονται ότι τον πολεμούν στην ουσία τον υποθάλπουν. Επικαλέσθηκε, μάλιστα, τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος το 2003 είχε πει ότι «ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός διαλέγονται επί 2 χιλιετίες και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να συνομιλούμε και να κάνουμε τον κόσμο να ακούει».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ραβίνος Νοάμ Μαράνς, διευθυντής Διαθρησκειακών Σχέσεων της αμερικανικής εβραϊκής επιτροπής, ανέδειξε την ιστορική συνεργασία μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της εβραϊκής κοινότητας, ανατρέχοντας μέχρι και στη φιλία του αρχιεπισκόπου Ιακώβου με τον ραβίνο Μαρκ Τάνενμπαουμ.

Η αντιπροσωπεία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη με αφορμή το παγκόσμιο φόρουμ της αμερικανικής εβραϊκής επιτροπής, τη μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση της οργάνωσης, που περιλαμβάνει δράσεις υπεράσπισης και διαλόγου με ανώτατους ηγέτες για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

