Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ζητά κατάπαυση του πυρός

Τι είπε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Κουβέιτ, καθώς και με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν- «Να γίνει σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του κόλπου»

Wang

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας, Wang Yi,  σε συνομιλία του με τον ομόλογό του από το Κουβέιτ, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, μίλησε για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό, τονίζοντας ότι «η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή


Επιπλέον, το Reuters αναφέρει πως ο Wang  σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, σημείωσε ότι η Κίνα είναι «βαθιά ανήσυχη» για την ταχεία κλιμάκωση της κατάστασης και θα «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Κίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark