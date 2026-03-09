Ο ΥΠΕΞ της Κίνας, Wang Yi, σε συνομιλία του με τον ομόλογό του από το Κουβέιτ, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, μίλησε για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό, τονίζοντας ότι «η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές».

Επιπλέον, το Reuters αναφέρει πως ο Wang σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, σημείωσε ότι η Κίνα είναι «βαθιά ανήσυχη» για την ταχεία κλιμάκωση της κατάστασης και θα «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

