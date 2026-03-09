Προπαγανδιστικό σκίτσο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να παίρνει την ιρανική σημαία, εν είδη σκυτάλης, από τον πατέρα του, ανήρτησε στο X o Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί (φωτογραφία).

دل های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، پس از داغ شهادت امام خامنه ای، با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان رهبری،حضرت آیت الله #سيد_مجتبی_خامنه_ای (مد ظله العالی) رهبر سوم انقلاب اسلامی، در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید.

الحمدلله

علی اکبر ولایتی pic.twitter.com/Ii2oeoACwo March 8, 2026

Η ανάρτηση του Βελαγιατί για την ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζτάμπα



«Οι καρδιές των απανταχού Μουσουλμάνων και ελευθεροφρόνων, μετά το πένθος της μαρτυρίας του Ιμάμη Χομεϊνί, με την άξια επιλογή του Αυτού Εξοχότατου Αγιατολάχ Σίντ Μοτζταμπά Χομεϊνί (είθε χάρη στον Θεό να μακροημερεύσει) ως τρίτου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, από το σεβαστό Κοινοβούλιο των Εμπειρογνωμόνων, έφτασαν στην ακτή της ασφάλειας και της ηρεμίας, εν μέσω της σύγκρουσης του μετώπου του Δικαίου και του Ψεύδους».



Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και μακροβιότερους πολιτικούς παράγοντες του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ήταν κορυφαίος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, σε θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, και αναμένεται να διατηρήσει τον ρόλο αυτό με τον Μοτζτάμπα αλί Χαμενεΐ.

