Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τζον Μπόλτον, τον οποίο ωστόσο αποκάλεσε «ρεμάλι».

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι». Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει πιθανώς για την έρευνα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.