Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του και νυν σφοδρού επικριτή του, το πρωί της Παρασκευής στο πλαίσιο έρευνας για θέματα εθνικής ασφάλειας όπως αποκαλύπτει η nypost.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν στο σπίτι του Μπόλτον στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ στις 7 π.μ., τοπική ώρα, κατόπιν εντολής του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στη nypost.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή», είπε σε μια αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα X λίγο μετά την έναρξη της εφόδου, ο διευθυντής του FBI.

Η έρευνα — η οποία φέρεται να αφορά διαβαθμισμένα έγγραφα — ξεκίνησε για πρώτη φορά πριν από χρόνια, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν την έκλεισε «για πολιτικούς λόγους», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο Μπόλτον έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι συμπεριέλαβε διαβαθμισμένες πληροφορίες στο βιβλίο του το 2020, «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη».

Ο Τραμπ αγωνίστηκε να ακυρώσει την έκδοσή του λόγω της συμπερίληψης εθνικών μυστικών, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της πρώτης θητείας του ξεκίνησε έρευνα για το βιβλίο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με τον παλιό του προϊστάμενο από τότε, εμφανιζόμενος τακτικά σε τηλεοπτικά δελτία επικρίνοντας την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική του προέδρου.

Μόλις λίγη ώρα πριν, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Μόσχα έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ήδη κατέχει και το υπόλοιπο του Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει. Ο Ζελένσκι δεν θα το κάνει ποτέ. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».

Η έφοδος στο σπίτι του Μπόλτον, έρχεται μια μέρα αφότου ο Πατέλ αποκάλυψε ότι ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, είχε εγκρίνει διαρροές διαβαθμισμένων εγγράφων «ενώ παραπλανούσε το Κογκρέσο» λίγο πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο Πατέλ έχει δεσμευτεί να απαλλάξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τη διαφθορά και να αποκαλύψει συγκαλύψεις.

