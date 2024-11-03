Εκλογές ΗΠΑ: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 2 ημέρες πριν τις κάλπες

Η προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν σε απόσταση αναπνοής στις επτά κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες, δύο ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, σύμφωνα με την τελική δημοσκόπηση, New York Times/Siena College poll.

Η δημοσκόπηση έδειξε την Κάμαλα Χάρις με οριακό προβάδισμα στη Νεβάδα, στη Βόρεια Καρολίνα και στο Ουισκόνσιν, ενώ ο πρώην πρόεδρος Τραμπ προηγείται ελάχιστα στην Αριζόνα.

Τα ποσοστά των δύο υποψηφίων καταγράφουν μικρή διαφορά στο Μίσιγκαν, στη Γεωργία και στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 7.879 πιθανών ψηφοφόρων σε επτά πολιτείες από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Στις επτά πολιτείες, οι ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων βρίσκονται εντός του 3,5% που είναι το ποσοστό στατιστικού λάθους.

Περίπου το 40% των συμμετεχόντων έχουν ήδη ψηφίσει και η Χάρις έχει προβάδισμα μεταξύ αυτών των ψηφοφόρων σε ποσοστό 8%, ενώ ο Τραμπ προηγείται στους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα ψηφίσουν, αλλά δεν έχουν ψηφίσει ακόμη, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων στην Πενσιλβάνια δείχνει ότι ο Τραμπ κερδίζει δυναμική, σε μία πολιτεία, όπου η Χάρις είχε πλειοψηφία τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις των New York Times, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Οι δύο προεδρικοί υποψήφιοι διεξάγουν σήμερα προεκλογικές εκστρατείες, με τον Τραμπ να επισκέπτεται την Πενσιλβάνια, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Γεωργία, ενώ η Χάρις περιοδεύει στο Μίσιγκαν.

Απόλυτη... ισοπαλία δείχνει η δημοσκόπηση του NBC

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δημοσκόπηση του NBC, η τελική έρευνα, όπως αναφέρει πριν τις εκλογές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 49% θα ψηφίσει Κάμαλα Χάρις και το άλλο 49% θα ψηφίσουν Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις το 2% των ψηφοφόρων φαίνεται να είναι αναποφάσιστο και όλα δείχνουν ότι από αυτό το 2% θα κριθεί η μάχη των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.