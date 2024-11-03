Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο, απ' όπου απείλησε τη Χεζμπολάχ με "σκληρή απάντηση" σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ισραήλ, το οποίο διεξάγει επί του παρόντος επιχείρηση κατά του ισλαμιστικού κινήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Θέλω να είμαι σαφής: με ή χωρίς συμφωνία (εκεχειρίας), το κλειδί για να επιστρέψουν οι κάτοικοί μας (που έφυγαν από τις εστίες τους) με ασφάλεια στα σπίτια τους στον βορρά, για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στον βορρά (του Ισραήλ) είναι πρωτίστως να απομακρυνθεί η Χεζμπολάχ πέραν του ποταμού Λιτάνι, να πλήξουμε κάθε απόπειρα επανεξοπλισμού εκ μέρους της και να απαντήσουμε δυναμικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση εναντίον μας», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ποταμός Λιτάνι βρίσκεται εντός του Λιβάνου, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

