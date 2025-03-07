Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα με επιβολή νέων τραπεζικών κυρώσεων και δασμών στη Ρωσία έως ότου επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Είναι η πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του που ο Τραμπ εξαπολύει μια δημόσια απειλή κατά της Ρωσίας, αφού προηγουμένως είχε ακολουθήσει ηπιότερη στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ταυτόχρονα ασκούσε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «έχει ενταθεί η οργή του Τραμπ» τις τελευταίες ημέρες λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας και της κλιμάκωσης των επιθέσεών της στην Ουκρανία, τη στιγμή που ο ίδιος πιέζει για κατάπαυση του πυρός.

«Δεδομένου ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή "βομβαρδίζει" την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, σκέφτομαι σοβαρά τραπεζικές κυρώσεις μεγάλης κλίμακας, κυρώσεις και δασμούς κατά της Ρωσίας μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία και τελική ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social καταλήγοντας: «πάμε στο τραπέζι τώρα, πριν να είναι πολύ αργά»

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μαζική επίθεση με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητεί άλλη μια φορά κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες και στη θάλασσα.

Σε αυτή τη «συνδυασμένη επίθεση», η Ουκρανία έγινε στόχος τουλάχιστον 58 ρωσικών πυραύλων και 194 drones, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τη Δευτέρα παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, μετά την έντονη αντιπαράθεσή του την περασμένη Παρασκευή με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ έχει προβεί σε πρωτοφανή βήματα προσέγγισης με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έχει δηλώσει ότι ήθελε να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πρόκειται να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη για να συζητήσουν ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Αμερικανοί και Ρώσοι είχαν ήδη συναντηθεί στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.