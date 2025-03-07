Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα πρότεινε σήμερα την κατοχύρωση στο Σύνταγμα της χώρας ενός ποσοστού αμυντικών δαπανών τουλάχιστον 4% του ΑΕΠ, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι κάθε ενήλικος άνδρας στη χώρα θα λάβει στρατιωτική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας παράλληλα την αποχώρηση της Βαρσοβίας από τη διεθνή συνθήκη που απαγορεύει τις νάρκες κατά προσωπικού, προκειμένου να αυξηθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Πολωνίας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Θορυβημένη από τη ρωσική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, η Πολωνία πλέον δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην άμυνα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Πέρυσι, οι αμυντικές δαπάνες της Πολωνίας ανήλθαν στο 4,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ, και φέτος οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν στο 4,7%.

Μετά τις δηλώσεις Ντούντα, ο Τουσκ δήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο ότι οι δαπάνες 5% για την άμυνα φαίνεται να αποτελούν μια «αναγκαιότητα», αλλά οι Πολωνοί έχουμε «πολλή προσπάθεια μπροστά μας».

Ο Ντούντα δήλωσε χθες Πέμπτη κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν αμέσως τις αμυντικές δαπάνες τουλάχιστον στο 3% του ΑΕΠ.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2025 ένα σύστημα στρατιωτικής εκπαίδευσης κάθε ενήλικου άνδρα για το ενδεχόμενο πολέμου, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό.

«Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτοιμο ένα μοντέλο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε κάθε ενήλικος άνδρας στην Πολωνία να εκπαιδεύεται σε περίπτωση πολέμου, ώστε αυτή η εφεδρεία να έχει πραγματικά... επάρκεια για πιθανές απειλές», είπε ο Τουσκ.

Παράλληλα τόνισε ότι στηρίζει την αποχώρηση της Πολωνίας από τις διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού και πυρομαχικών διασποράς.

«Θα γνωμοδοτήσω υπέρ μιας αποχώρησης της Πολωνίας από τη Σύμβαση της Οτάβα και πιθανώς από τη Σύμβαση του Δουβλίνου. Αναφέρομαι εδώ σε νάρκες κατά προσωπικού και πυρομαχικά διασποράς», είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή είναι μια απόφαση που «δεν είναι διασκεδαστική, δεν είναι ευχάριστη», αλλά η Πολωνία θα λάβει υπόψη μόνο τις δικές της ανάγκες ασφαλείας. «Ό,τι μπορεί να ενισχύσει την άμυνα της Πολωνίας θα γίνει από εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Η Λιθουανία, γειτονική χώρα της Πολωνίας, αποχώρησε χθες από τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια από τη Ρωσία, μια άνευ προηγουμένου κίνηση που επικρίθηκε από οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με αυτή την κίνηση η Λιθουανία έγινε η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τη συνθήκη, που εγκρίθηκε το 2008, και η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσύρεται από μια πολυμερή συμφωνία ρύθμισης της χρήσης όπλων.

