Περικυκλωμένοι από τις ρωσικές δυνάμεις και αποκομμένοι από τις κύριες γραμμές ανεφοδιασμού τους βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες που εισέβαλαν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το περασμένο καλοκαίρι και κατέλαβαν μια μεγάλη έκταση εδάφους, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτού κώδικα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η κατάσταση της Ουκρανίας στο Κουρσκ έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες τρεις ημέρες, όπως καταδεικνύουν οι ίδιοι χάρτες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ανέκτησαν εδάφη στο πλαίσιο μιας αντεπίθεσης που σχεδόν έχει χωρίσει στα δύο την ουκρανική δύναμη.

Η επισφαλής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για την Ουκρανία ενδεχομένως να αναγκάσει τις δυνάμεις της να υποχωρήσουν πίσω στην Ουκρανία, γεγονός που θα ήταν πολιτικά δύσκολο και ψυχολογικά επίπονο, ή να διακινδυνεύσουν να αιχμαλωτιστούν ή να σκοτωθούν, τη στιγμή που το Κίεβο δέχεται αυξανόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία.

«Η κατάσταση για την Ουκρανία είναι πολύ κακή», δήλωσε στο Reuters ο Πάσι Παρόινεν, στρατιωτικός αναλυτής της φινλανδικής ομάδας Black Bird Group.

«Τώρα απομένει ελάχιστος χρόνος μέχρι οι ουκρανικές δυνάμεις να περικυκλωθούν πλήρως ή να αναγκαστούν να αποσυρθούν. Και η υποχώρηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διασχίζοντας έναν επικίνδυνο διάδρομο, όπου θα απειλούνται συνεχώς από ρωσικά drones και το πυροβολικό», πρόσθεσε.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση της ρωσικής αντεπίθεσης από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ή τον ουκρανικό στρατό, καθώς και οι δύο πλευρές συνήθως αναφέρουν τις εξελίξεις στο πεδίο με κάποια καθυστέρηση.

Μεταφέροντας τον πόλεμο στη Ρωσία

Η ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο ήταν η πιο σοβαρή επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση το 1941 στόχευε να μεταφέρει τον πόλεμο στους απλούς Ρώσους πολίτες, τους οποίους το Κρεμλίνο είχε προσπαθήσει να προστατεύσει από τις συνέπειες των μαχών στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο να μειώσει την πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη χώρα τους από τις ρωσικές δυνάμεις στα ανατολικά, αναγκάζοντας τη Μόσχα να ανακατευθύνει πόρους για να υπερασπιστεί το δικό της έδαφος, καθώς και να δώσει στο Κίεβο ένα πιθανό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κουρσκ δια της βίας και απέρριψε οποιαδήποτε ιδέα ένταξης της περιοχής σε ευρύτερες μελλοντικές συνομιλίες.

Χάρτες ανοιχτής πηγής από το Deep State, ένα έγκυρο ουκρανικό στρατιωτικό ιστολόγιο, έδειξαν την Παρασκευή ότι περίπου τα τρία τέταρτα της ουκρανικής δύναμης εντός της Ρωσίας είχαν πλέον περικυκλωθεί πλήρως.

Έδειξαν ότι οι δυνάμεις αυτές συνδέονταν με την υπόλοιπη ουκρανική δύναμη που βρίσκεται πιο κοντά στα ουκρανικά σύνορα μέσω ενός χερσαίου διαδρόμου περίπου 1 χιλιομέτρου μήκους και λιγότερο από 500 μέτρων πλάτους στο στενότερο σημείο του, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται για να τον αποκόψουν επίσης.

Το Deep State ανέφερε αργά την Πέμπτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει κοντά στον κοντινό οικισμό Κουριλόβκα. Ο Γιούρι Ποντολιάκ, ένας σημαντικός Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διασπάσει τις γραμμές νότια της Σούντζα, μιας ρωσικής πόλης εντός της σχεδόν περικυκλωμένης περιοχής.

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διανοίξει μια βαθιά σφήνα (έως 4 χιλιόμετρα βάθος) και έχουν φτάσει ουσιαστικά στη δευτερεύουσα διαδρομή ανεφοδιασμού προς τη Σούντζα την οποία χρησιμοποιούσε ο εχθρός επειδή ο κύριος δρόμος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί», έγραψε ο Ποντολιάκ στο κανάλι του στο Telegram.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της απέκρουσαν 32 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή Κουρσκ το τελευταίο 24ωρο.



Πηγή: skai.gr

