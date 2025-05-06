Τραμπ: Ανυπομονώ να συναντήσω τον Μαρκ Κάρνι, ΑΛΛΑ...

Νέο παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Καναδά, τον οποίο έχει αποκαλέσει παλαιότερα “51η πολιτεία” των ΗΠΑ.

“Ανυπομονώ να συναντήσω τον νέο πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι. Θέλω πολύ να συνεργαστώ μαζί του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω μια απλή ΑΛΗΘΕΙΑ - Γιατί η Αμερική επιδοτεί τον Καναδά με 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εκτός από το ότι τους παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Στρατιωτική Προστασία και πολλά άλλα πράγματα;” διερωτάται στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ “δεν χρειαζόμαστε τα αυτοκίνητά τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους, δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε ΤΙΠΟΤΑ που έχουν, εκτός από τη φιλία τους, την οποία ελπίζουμε να διατηρήσουμε για πάντα. Αυτοί, από την άλλη πλευρά, χρειάζονται τα ΠΑΝΤΑ από εμάς! Ο Πρωθυπουργός θα φτάσει σύντομα και αυτό πιθανότατα θα είναι το μόνο σημαντικό ερώτημά μου”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχεται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο το νέο πρωθυπουργό του Καναδά, εν μέσω τεταμένων διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων.

Ο Κάρνι δήλωσε πριν από την επίσκεψη ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στους δασμούς και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (05/05), πως "δεν είναι σίγουρος για ποιο πράγμα θέλει να με δει ο Κάρνεϊ. Φαντάζομαι πως θέλει να κάνει μια συμφωνία. Όλοι θέλουν".

Πηγή: skai.gr

