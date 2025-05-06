Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί στη γερμανική Βουλή μετά την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία, στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, μετά το πρωτοφανές σοκ της μη εκλογής του το πρωί. Τον νέο καγκελάριο προσέγγισαν για να τον συγχαρούν, στελέχη του CDU/CDS όπως ο επικεφαλής της ΚΟ Γενς Σπαν, ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ή η επικεφαλής της AfD Άλις Βάιντελ.

Στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας ο Μερτς συγκέντρωσε 325 ψήφους υπέρ, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο των 316 ψήφων κατά 9 ψήφους για την απόλυτη πλειοψηφία. Κατά της εκλογής του ψήφισαν 289 βουλευτές, ενώ υπήρξε μία αποχή και τρεις άκυρες ψήφοι.

Η ορκωμοσία θα γίνει γύρω στις 19.15 ώρα Ελλάδας.

Ο Φρίντριχ Μερτς υπέστη ένα σοκαριστικό πλήγμα, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στην πρώτη κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την επικύρωση της εκλογής του ως επόμενου καγκελάριου της Γερμανίας.

Ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που ένας υποψήφιος καγκελάριος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των βουλευτών στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας στην Bundestag, προκαλώντας αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό του Βερολίνου.

