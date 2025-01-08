Το Ιράν χαρακτήρισε σήμερα «αβάσιμες» τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι η εν λόγω χώρα είναι «η κύρια στρατηγική πρόκληση και η κύρια πρόκληση για την ασφάλεια» στη Μέση Ανατολή.

Τα σχόλια του Μακρόν είναι «αβάσιμα, αντιφατικά και σπεκουλαδόρικα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαεΐλ Μπακαεΐ.

Ο ίδιος κάλεσε τη Γαλλία «να επανεξετάσει τις μη εποικοδομητικές για την ειρήνη και τη σταθερότητα προσεγγίσεις της» στην περιοχή και χαρακτήρισε επίσης «απογοητευτικές» τις δηλώσεις του Μακρόν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αυτό είναι «ειρηνικό και εντάσσεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», υποστήριξε ο Μπακαεΐ.

«Το Ιράν είναι η κύρια στρατηγική πρόκληση και η κύρια πρόκληση για την ασφάλεια για τη Γαλλία, τους Ευρωπαίους, ολόκληρη την περιοχή και πολύ πέραν αυτής», δήλωσε προχθές, Δευτέρα, ο Μακρόν στη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του στο μέγαρο των Ηλυσίων προς τους περίπου 180 γάλλους πρεσβευτές ανά τον κόσμο.

«Η επιτάχυνση του πυρηνικού προγράμματός του μας οδηγεί πολύ κοντά στο σημείο ρήξης», συνέχισε αναφέροντας ότι το Ιράν θα είναι ένα ζήτημα με προτεραιότητα στο διάλογο που θα αποκαταστήσει με τον μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν κατήγγειλε εξάλλου την ανάμιξη της Τεχεράνης «στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», την ιρανική «υποστήριξη προς επικίνδυνες οργανώσεις σε όλα τα πεδία σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή» ή ακόμα «τις απόπειρές του να αναπτυχθεί στην Αφρική».

«Στο πλαίσιο αυτό, το ιρανικό ζήτημα είναι αναμφίβολα ένα από τα κύρια πάνω στα οποία θα αποκαταστήσουμε το διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση», κατέληξε.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει την πρόθεση να αναπτύξει ατομικά όπλα. Ωστόσο, είναι το μόνο κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά διαθέτει ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Αυτό το επίπεδο εμπλουτισμού βρίσκεται κοντά στο 90% που είναι απαραίτητο για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.