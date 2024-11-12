Τραμπ: Αναβολή στην απόφαση για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς

Ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση δωροδοκίας της Στόρμι Ντάνιελς δεν εξέδωσε απόφαση όπως αναμενόταν την Τρίτη σχετικά με το αν θα απορρίψει την υπόθεση, αλλά όρισε νέα προθεσμία για να εξεταστεί ο τρόπος προσέγγισης της υπόθεσης μετά την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία στις 5 Νοεμβρίου

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Χουάν Μέρτσαν, όρισε ως προθεσμία τη 19η Νοεμβρίου στους εισαγγελείς για να διαβιβάσουν «την άποψή τους για τα κατάλληλα βήματα στο μέλλον».

Ο εισαγγελέας Μάθιου Κολάντζελο έγραψε σε ένα email που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη ότι το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν εξετάζει την πρόσφατη αλλαγή των συνθηκών που προέκυψαν από την εκλογή Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο Κολάντζελο ζήτησε να καθυστερήσει η διαδικασία, ώστε το γραφείο να μπορέσει «να εξετάσει μια σειρά από επιχειρήματα που βασίζονται στον αντίκτυπο που έχουν επί της διαδικασίας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών».

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς ζήτησαν να έχουν περιθώριο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου για να προτείνουν τα επόμενα βήματα και ο Μέρτσαν συμφώνησε. «Ο λαός συμφωνεί ότι πρόκειται για περιστάσεις άνευ προηγουμένου», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Η υπόθεση αφορά στην πληρωμή 130.000 δολαρίων από τον τότε δικηγόρο του Τραμπ Μάικλ Κοέν στην ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς για να αρνηθεί για να αρνηθεί ότι είχε σχέση με τον Τραμπ το 2006.

Πηγή: skai.gr

