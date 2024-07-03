Ο δικαστής στην ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για τις κρυφές πληρωμές που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς ανέβαλε σήμερα την ανακοίνωση της ποινής του -- η οποία είχε οριστεί στις 11 Ιουλίου -- για την 18η Σεπτεμβρίου, με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, την επομένη της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που παρέτεινε την ασυλία του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Η ημερομηνία της (ανακοίνωσης) ποινής στις 11 Ιουλίου συνεπώς ακυρώνεται" και "αναβάλλεται για τις 18 Σεπτεμβρίου εάν αυτό είναι ακόμα απαραίτητο", δηλαδή σχεδόν έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, στις 5 Νοεμβρίου 2024, έγραψε ο δικαστής της Νέας Υόρκης Χουάν Μέρτσαν, σύμφωνα με την απόφαση.

Οι εισαγγελείς του Μανχάταν που πέτυχαν τον Μάιο να καταδικαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ για μια υπόθεση που συνδέεται με τα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοραστεί η σιωπή της είχαν ανακοινώσει ότι δεν έχουν αντίρρηση να καθυστερήσει η ανακοίνωση της ποινής του, κάτι που έχει οριστεί για τις 11 Ιουλίου.

Τη Δευτέρα οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν να ακυρωθεί η καταδίκη του, λόγω της απόφασης που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με την προεδρική ασυλία. Με μια απόφαση-ορόσημο και με ψήφους 6 έναντι 3, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά για πράξεις που εμπίπτουν εντός των συνταγματικών εξουσιών του ως προέδρου. Είναι όμως δυνατόν να διωχθεί για αδικήματα που διέπραξε στον ιδιωτικό βίο του.

Η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι ο Τραμπ δεν θα δικαστεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για την υπόθεση της απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Στην επιστολή τους, οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριζαν ότι οι εισαγγελείς του Μανχάταν παρουσίασαν στη δίκη αποδείξεις που προέρχονταν από τις επίσημες ενέργειες του πελάτη τους όταν ήταν πρόεδρος και, κατά συνέπεια, η καταδίκη του δεν ισχύει.

Το γραφείο του εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ απάντησε ότι το επιχείρημα αυτό «δεν έχει καμία αξία» αλλά προτίθεται να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να το αναπτύξει πλήρως.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση στην καταδίκη του για παραχάραξη λογιστικών εγγράφων προκειμένου να αποκρύψει την πληρωμή, ύψους 130.000 δολαρίων, στη Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

