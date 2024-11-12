Είκοσι εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα κρυμμένα στους τοίχους του σπιτιού του: ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ισπανία για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με εμπόρους ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας έρευνας, η οποία οδήγησε σε κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ κοκαΐνης.

Με τις πληροφορίες για το πρόσωπό του να τον περιγράφουν ως έναν διακριτικό και εργατικό επαγγελματία, ο Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ κατείχε, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, την περίοπτη θέση του αρχηγού της μονάδας καταπολέμησης Οικονομικών και Φορολογικών εγκλημάτων (UDEF) της ισπανικής αστυνομίας στη Μαδρίτη.

Συνελήφθη «την περασμένη εβδομάδα» μαζί με «άλλα 15 πρόσωπα», μεταξύ αυτών τη σύντροφό του, επίσης αξιωματικό της αστυνομίας στην περιφέρεια της Μαδρίτης, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια αστυνομική πηγή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ σε χαρτονομίσματα ανακαλύφθηκε στους τείχους και τα ταβάνια της οικίας του στο Αλκαλά ντε Ενάρες, μια πόλη με πληθυσμό 195.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων ανατολικά της Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ στο γραφείο του, σε χαρτονομίσματα των 50 έως 500 ευρώ, τα οποία είχε κρύψει σε δύο κλειδωμένα ντουλάπια, σύμφωνα με την ίδια αστυνομική πηγή.

Μετά τη σύλληψή τους, ο Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ και η σύζυγός του παρουσιάστηκαν ενώπιον ενός δικαστή της Audiencia Nacional, της δικαστικής αρχής της Μαδρίτης που είναι επιφορτισμένη με τις σοβαρότερες και πιο περίπλοκες ποινικές υποθέσεις.

Ο δικαστής τους απήγγειλε κατηγορίες για «διακίνηση ναρκωτικών», «διαφθορά», «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση» και διέταξε την προφυλάκισή τους, σύμφωνα με μια δικαστική πηγή.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, αυτές οι συλλήψεις συνδέονται με την κατάσχεση, την 14η Οκτωβρίου, 13 τόνων κοκαΐνης στο λιμάνι Αλχεθίρας, στην Ανδαλουσία (νότια), τα οποία είχαν κρύψει σε ένα φορτίο με μπανάνες, μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο που είχε φύγει από τον Ισημερινό.

Η κατάσχεση αυτή, που είχε ανακοινωθεί την περασμένη Τετάρτη, παρουσιάστηκε από τις ισπανικές αρχές ως «η μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία του εμπορίου ναρκωτικών στην Ισπανία» και «μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις σε διεθνές επίπεδο».

Το κοντέινερ, που είχε φύγει από το λιμάνι Γουαγιακίλ, προοριζόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, για έναν «Ισπανό εισαγωγέα», με έδρα το Αλικάντε (νοτιοανατολικά), «ο οποίος παραλάμβανε για χρόνια μεγάλες ποσότητες φρούτων που εισάγονταν από τον Ισημερινό».

Έπειτα από αυτήν την κατάσχεση, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και γραφεία στη Μαδρίτη και το Αλικάντε. Επιχειρήσεις που, σύμφωνα με αυτά τα ΜΜΕ, αποκάλυψαν διασυνδέσεις μεταξύ του εισαγωγέα και του Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, οι ερευνητές υποπτεύονται ότι αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας είχε κατά το παρελθόν «συναλλαγές» με αυτόν τον εισαγωγέα, μέσω μιας εταιρείας της οποίας ήταν ιδιοκτήτης.

Όπως γράφει η εφημερίδα El Mundo, ο επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων, που είχε περάσει και από την ομάδα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των συναδέλφων του, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν.

Αυτός ο πατέρας τριών παιδιών εργαζόταν, στην πραγματικότητα, εδώ και «τουλάχιστον πέντε χρόνια» για λογαριασμό των εμπόρων, σύμφωνα με μία πηγή που επικαλείται η ισπανική αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο 40χρονος άνδρας τους παρείχε πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων στα ισπανικά λιμάνια, γεγονός που τους επέτρεπε να αποφεύγουν τους ελέγχους, είπε μία πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Αν και ο τρόπος ζωής του δεν ήταν επιδεικτικός, τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στο σπίτι του οδήγησαν αστυνομικούς, τους οποίους επικαλέστηκε η εφημερίδα El Mundo, να συγκρίνουν την οικία του «με εκείνη του Πάμπλο Εσκομπάρ», του διάσημου βαρόνου ναρκωτικών στην Κολομβία που πέθανε το 1993.

Η El Mundo γράφει επίσης ότι ένα μέρος των χρημάτων που είχε συγκεντρώσει ο Σάντσεθ Χιλ τα τελευταία χρόνια είχε «νομιμοποιηθεί» μεταξύ άλλων μέσω της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

