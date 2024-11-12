«Τα περιθώρια ελιγμών αρχίζουν να στενεύουν» για το Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, την παραμονή ενός "σημαντικού" ταξιδιού στην Τεχεράνη.

«Η ιρανική διοίκηση πρέπει να καταλάβει ότι η διεθνής κατάσταση γίνεται όλο και πιο τεταμένη και ότι τα περιθώρια ελιγμών αρχίζουν να στενεύουν και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούν τρόποι για την επίτευξη διπλωματικών λύσεων», δήλωσε σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Οργανισμός εργάζεται στο Ιράν, επιθεωρεί, αλλά πάντα έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει ακόμη (ο οργανισμός) να μπορεί να δει περισσότερο. Δεδομένου του εύρους, του βάθους, της φιλοδοξίας του ιρανικού προγράμματος, είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για να δοθεί στον οργανισμό περισσότερη ορατότητα», δήλωσε.

Η επίσκεψη του Γκρόσι πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Είχα ήδη την ευκαιρία να συνεργαστώ με την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και συνεργαζόμασταν καλά», δήλωσε ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν το 2018 από μια διεθνή συμφωνία που θεωρείται ότι επιβλέπει τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν με αντάλλαγμα μια άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Όλες οι προσπάθειες απέτυχαν τα τελευταία χρόνια για την αναβίωση αυτής της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε το 2015 με τις ευρωπαϊκές χώρες της ομάδας Ε3 (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία), τις Ηνωμένες Πολιτείες (επί Μπαράκ Ομπάμα), τη Ρωσία και την Κίνα.

«Είναι κενή περιεχομένου», παραδέχτηκε ο Γκρόσι.

Έκτοτε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνείται ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα.

Σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία αύξησε σημαντικά τα αποθέματά της σε υλικά εμπλουτισμένα κατά 60%, πλησιάζοντας το 90% που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία ενός ατομικού όπλου.

Αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος μεταρρυθμιστής πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, η Τεχεράνη εξέφρασε την επιθυμία να επανεκκινήσει διαπραγματεύσεις για την αναβίωση της συμφωνίας.

Η τελευταία επίσκεψη του Γκρόσι στο Ιράν ήταν τον Μάιο. Τότε είχε ζητήσει να ληφθούν "συγκεκριμένα" μέτρα για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην επαρχία Ισφαχάν (στο κεντρικό Ιράν), όπου βρίσκεται το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

Πηγή: skai.gr

