Ο Τζον Πόλσον αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του υπουργείου Οικονομικών στην κυβέρνηση Τραμπ

Ο βετεράνος επενδυτής Τζον Πόλσον αποσύρεται από τη διεκδίκηση της θέσης του υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

«Αν και διάφορα μέσα ενημέρωσης με έχουν αναφέρει ως υποψήφιο για το υπουργείο Οικονομικών, οι πολύπλοκες οικονομικές μου υποχρεώσεις θα με εμπόδιζαν να κατέχω επίσημη θέση στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Πόλσον. «Ωστόσο, σκοπεύω να παραμείνω ενεργά συνδεδεμένος με την οικονομική ομάδα του προέδρου και να βοηθήσω στην υλοποίηση των προτάσεων του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Πόλσον «μηχανή χρήματος» επειδή έβγαλε 15 δισ. δολάρια ποντάροντας σε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Τόσο ο Πόλσον όσο και ο Τραμπ γεννήθηκαν στο Κουίνς. Ο Πόλσον ήταν μέλος του οικονομικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική υποψηφιότητα και βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε μια συγκέντρωση στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς. Ο Πόλσον έχει ένα μεγάλο, άγνωστο μερίδιο στις προνομιούχες μετοχές των Fannie Mae και Freddie Mac. Στενή όμως είναι η σχέση του και με την Ελλάδα. Η αποτίμηση του μετοχικού πλούτου που διαθέτει στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε περίπου 1,15 δις ευρώ. Στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό του βρίσκεται το 18,615% της τράπεζας Πειραιώς, το 4,847% της Alpha Bank και το 9,99% της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, κατέχονται μερίδια ισοϋψή με τα τραπεζικά ποσοστά συμμετοχής στα 3 μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογα, της Πειραιώς (Pheonix Vega, Sunrise Mezz) και της Alpha Bank (Galaxy Cosmos).

Πηγή: skai.gr

