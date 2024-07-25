Επιθέσεις σε τρία απομακρυσμένα χωριά στη βόρεια Παπούα Νέα Γουινέα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 παιδιά, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία πυρπολήθηκαν από τους δράστες, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.

«Μου προκαλεί αποτροπιασμό η σοκαριστική έκρηξη θανατηφόρας βίας στην Παπούα Νέα Γουινέα, η οποία κατά τα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα διένεξης για τις ιδιοκτησίες γης και τα δικαιώματα χρήσης λίμνης», τόνισε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη χθες.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 50 νεκρούς, καθώς οι αρχές της χώρας αναζητούν ακόμη αγνοούμενους, πρόσθεσε ο κ. Τουρκ.

Πάνω από 200 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όταν πυρπολήθηκαν σε επιθέσεις στην επαρχία Ανατολική Σεπίκ τη 16η και τη 18η Ιουλίου.

Η Παπούα Νέα Γουινέα, χώρα του Ειρηνικού, βόρεια της Αυστραλίας, όπου ζουν εκατοντάδες φυλές με δικές τους γλώσσες, έχει βαριά ιστορία τέτοιων συγκρούσεων. Όμως, την τελευταία δεκαετία, η βία κλιμακώθηκε, καθώς χωρικοί άφησαν κατά μέρος λόγχες, τόξα και βέλη και προμηθεύτηκαν σύγχρονα πολεμικά όπλα, ιδίως τουφέκια εφόδου, ενώ εκλογικές διαδικασίες βάθυναν ακόμη περισσότερο τις προϋπάρχουσες διενέξεις.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 σπίτια πυρπολήθηκαν σε συγκρούσεις στην επαρχία Ένγκα τον Μάιο, ενώ τουλάχιστον 26 άνδρες σκοτώθηκαν όταν έπεσαν σε ενέδρα στην ίδια περιοχή τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

