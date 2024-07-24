Ολυμπιακοί Αγώνες: Η νέα ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δείχνει αυτό που είναι...

Λίγες μόνο ώρες από την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και τη μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου αθλητισμού στο Παρίσι, ο Γιάννη Αντετοκούνμπο, σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής από κοινού με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, έστειλε το δικό του μήνυμα που δείχνει τον χαρακτήρα του, ότι παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος.

«Απλώς ένα παιδί από τα Σεπόλια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης σε ανάρτησή του στο X.

Σημειώνεται ότι η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ θα αγωνιστεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα άλλα παιδιά σε ένα δύσκολο όμιλο στο Παρίσι, κόντρα σε Καναδά, Ισπανία και Αυστραλία.

Ο Greek Freak και οι υπόλοιποι διεθνείς της «γαλανόλευκης» έφθασαν την Τρίτη στη Λιλ και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση επί γαλλικού εδάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.