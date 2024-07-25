Γάζα: Το Ισραήλ ανέκτησε άλλα 5 πτώματα ομήρων

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν χθες, Τετάρτη, τα πτώματα άλλων πέντε ομήρων που είχαν σκοτωθεί στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και κρατούνταν έκτοτε στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι σοροί τους ανακτήθηκαν από την περιοχή της Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιδρομές αυτήν την εβδομάδα και επέστρεψαν στο Ισραήλ.

The bodies of five Israeli hostages which were murdered on October 7 by Hamas and held hostage in Gaza were rescued by the IDF and brought to Israel for burial.



May their memory be a blessing. pic.twitter.com/yOeBgkcm5x — Israel ישראל (@Israel) July 25, 2024

Chilling: IDF soldiers saying Kaddish, the Jewish prayer for the dead, upon discovering the bodies of the hostages slaughtered by Hamas in Gaza 💔 pic.twitter.com/B5NawZYK36 — Hen Mazzig (@HenMazzig) July 25, 2024

Η 56χρονη Μάγια Γκόρεν, δασκάλα νηπιαγωγείου, σκοτώθηκε κατά την επίθεση στο κιμπούτς του Νιρ Οζ, σύμφωνα με τον Ραδιοσταθμό του Ισραηλινού Στρατού, μια από τις χειρότερα πληγείσες κοινότητες από τη φονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γκόρεν είχε σκοτωθεί μαζί με τον σύζυγό της και το πτώμα της είχε μεταφερθεί από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα.

Οι άλλοι τέσσερις όμηροι ήταν δύο έφεδροι και δύο κληρωτοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις μάχες κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, διευκρίνισε ο στρατός.

During an IDF operation led by ISA field analysts and coordinators, the bodies of the murdered hostage Maya Goren, and of the fallen soldiers held captive MSG (Res.) Oren Goldin, SSGT Tomer Ahimas, SGT Kiril Brodski and SGM (Res.) Ravid Aryeh Katz were rescued from the Khan Yunis… pic.twitter.com/UEQ2B4WCPa — Israel Defense Forces (@IDF) July 25, 2024

Πρόκειται για τον 51χρονο Ραβίντ Κατς, επίσης από το κιμπούτς του Νιρ Οζ, που σκοτώθηκε πολεμώντας τους μαχητές της Χαμάς, τον 33χρονο Όρεν Γκόλντιν, που επίσης έπεσε νεκρός στη μάχη στο κιμπούτς του Νιρ Γιτζάκ και τους Κίριλ Μπρόντσκι, 19 ετών, και Τομέρ Αχίμας, 20 ετών, που σκοτώθηκαν επίσης στις 7 Οκτωβρίου στις μάχες κοντά στη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ χαιρέτισε τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις για την εκπλήρωση "σημαντικής αποστολής διάσωσης".

"Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τη Χαμάς μέχρι να ηττηθεί και δεσμευόμαστε να φέρουμε πίσω τους ομήρους στα σπίτια τους", πρόσθεσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση του γραφείου του.

Νεκροί το 1/3 των ομήρων

Οι πέντε που ανακτήθηκαν οι σοροί τους βρίσκονταν μεταξύ των 120 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κηρύξει νεκρό περίπου το ένα τρίτο από αυτούς, βάσει ιατροδικαστικών ευρημάτων, πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, ανακρίσεων μαχητών που έχει συλλάβει, βίντεο και μαρτυριών απελευθερωθέντων ομήρων.

Στην χθεσινή ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συμμετέχει ενεργά σε εντατικές προσπάθειες για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, οι οποίες είναι πεπεισμένος, όπως σημείωσε, ότι θα επιτύχουν.

Ισραηλινή αντιπροσωπεία θα μετάσχει στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, στις οποίες μεσολαβούν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ, την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η Χαμάς επιδιώκει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να θέτει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί έως ότου ηττηθεί η Χαμάς

