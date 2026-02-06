Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν μέσω… τρίτου που τον αθώωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναδημοσίευσε στο Truth Social ανάρτηση Αμερικανού πολίτη στην οποία τονίζεται ότι «είναι καθαρός». Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται δηλώσεις του Αυστραλού ακτιβιστή ιδρυτή της πλατφόρμας Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ.



Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ



«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είπε ότι δεν υπάρχει κάτι βρόμικο για τον πρόεδρο Τραμπ. Ακόμα και όταν ο Ομπάμα τον κατασκόπευε, δεν μπορούσε να βρει τίποτα που να τον εκθέσει. Είναι καθαρός. Γι' αυτό το μόνο που μπορούν να κάνουν τώρα είναι να ανακυκλώσουν παλιούς ισχυρισμούς που είναι αναπόδεικτοι και έχουν ήδη καταρριφθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.