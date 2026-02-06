Ρωσία: Ουκρανικός βομβαρδισμός προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στο Μπέλγκοροντ

Νυχτερινός βομβαρδισμός της Ουκρανίας προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο τοπικός περιφερειάρχης.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram μετά τα μεσάνυκτα, ανέφερε ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι της πόλης συνεδριάζουν εκτάκτως προκειμένου να καταρτίσουν σχέδιο δράσης.

«Δεν μπορώ να πω καλό βράδυ, δυστυχώς, φίλοι μου», πρόσθεσε ο Γκλαντκόφ στο βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί σε κατάσταση σχεδόν πλήρους σκοταδιού. «Ο εχθρός βομβάρδισε την πόλη Μπέλγκοροντ. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχουμε στρατιωτικούς στόχους εδώ. Έχει σημειωθεί σοβαρή ζημιά. Έχω βγει έξω για να δω», αναφέρει.

Ο Γκλαντκόφ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές που έχουν σημειωθεί στην πόλη, όμως σημείωσε ότι οι αρχές δεν έχουν δημιουργήσει έκτακτα καταλύματα για τους κατοίκους.

Ανάρτηση στο ανεπίσημο κανάλι Mash του Telegram, το οποίο διαθέτει πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν το Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε κάποιες συνοικίες.

Σε πρωινό του μήνυμα ο Γκλαντκόφ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. «Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε πλήρως την παροχή (ηλεκτρικού ρεύματος) στο Μπέλγκοροντ», σημείωσε.

Ξεχωριστά, ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Μπριάνσκ κατήγγειλε ότι η Ουκρανία έπληξε ενεργειακές υποδομές χρησιμοποιώντας πυραύλους HIMARS και drones, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε κάποιες περιοχές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναστέλλουν τα πλήγματά τους εναντίον των ενεργειακών υποδομών, όμως διαφώνησαν για τη διάρκεια του μορατόριουμ. Επανέλαβαν τα πλήγματα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

