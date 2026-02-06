Πώς η Ναόμι Κάμπελ και ο Μικ Τζάγκερ ζούσαν την πολυτελή ζωή με τον Έπσταϊν

Νέα στοιχεία από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τις κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις του καταδικασμένου χρηματοδότη με κορυφαία πρόσωπα της παγκόσμιας ελίτ. Ανάμεσά τους, η Ναόμι Κάμπελ και ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

Εκτεταμένη αλληλογραφία με τη Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Ναόμι Κάμπελ διατηρούσε επαναλαμβανόμενη επικοινωνία με τον Έπσταϊν από το 2003 έως το 2016, τόσο πριν όσο και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανήλικης.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν περισσότερες από 25 σελίδες σημειώσεων, email και μηνυμάτων, στα οποία καταγράφονται τηλεφωνικές κλήσεις, αιτήματα για συναντήσεις και μετακινήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν. Σε μήνυμα του 2015 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ, τηλεφώνησε αμέσως στη Ναόμι. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να σου μιλήσει». Άλλο μήνυμα της ίδιας χρονιάς φέρεται να γράφει: «Θέλω να δω τον Τζέφρι… θα πάει στο Μαρόκο;».

Από επαγγελματική επαφή σε κοινωνική σχέση

Αρχικά, η επικοινωνία φαίνεται να σχετίζεται με επαγγελματικά ζητήματα. Σε email του 2005, η Κάμπελ ζητά συνάντηση με τον Έπσταϊν για τη συλλογή μαγιό που ετοίμαζε για τη Victoria’s Secret, αναφέροντας ότι είχε μαζί της δείγματα και φωτογραφίες.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, η σχέση φαίνεται να αποκτά κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα. Η Κάμπελ φέρεται να προσκάλεσε τον Έπσταϊν σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού προφίλ:

στο πολυτελές πάρτι γενεθλίων της στις Κάννες με θέμα «Fire and Ice»

σε φιλανθρωπική εκδήλωση μόδας που διοργάνωσε η ίδια

καθώς και σε εκδήλωση της Dolce & Gabbana στο Παρίσι προς τιμήν της

Σε email του 2012, τρίτο πρόσωπο προσκαλεί τη Ναόμι Κάμπελ σε δείπνο στο Παρίσι με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται και σε καταθέσεις δύο φερόμενων θυμάτων του Έπσταϊν. Η μία αναφέρει ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον χρηματοδότη σε πάρτι στο αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη, όπου παρευρισκόταν και η Κάμπελ. Η δεύτερη καταθέτει ότι ο Έπσταϊν της υποσχέθηκε εργασία στη Victoria’s Secret, ισχυριζόμενος ότι «γνώριζε τη Ναόμι Κάμπελ».

Η στάση της Ναόμι Κάμπελ

Η ίδια η Ναόμι Κάμπελ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, όταν πληροφορήθηκε το εύρος των εγκλημάτων του Έπσταϊν, ένιωσε «αηδία» και ότι «στέκεται στο πλευρό των θυμάτων», χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ως «αδικαιολόγητη». Η ομάδα της κλήθηκε εκ νέου να σχολιάσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις.

Naomi Campbell releases video statement 2019 after appearing on the Epstein client list



Her name appears repeatedly in the Epstein files...pic.twitter.com/b1nq04Dy0P — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 5, 2026

Ο Μικ Τζάγκερ στα αρχεία

Στα ίδια αρχεία εμφανίζεται και το όνομα του Μικ Τζάγκερ. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται δίπλα στον Έπσταϊν σε εστιατόριο, ενώ email του 2010 αναφέρει ότι η βοηθός του Τζάγκερ επικοινώνησε για να μεταφέρει την επιθυμία του να παραστεί σε δείπνο που διοργάνωνε ο Έπσταϊν.

Σε άλλη αλληλογραφία, ο πρώην βοηθός του Μπιλ Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, φαίνεται να συντονίζει πιθανό δείπνο με τη συμμετοχή του Τζάγκερ, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, του πρώην γενικού εισαγγελέα, Κεν Σταρ, και της σκηνοθέτιδας, Τζούλι Τέιμορ.

Υπάρχει επίσης απόδειξη αποστολής μέσω FedEx που δείχνει ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ έστειλε δέμα στον Μικ Τζάγκερ στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο του 2003 για λογαριασμό του Έπσταϊν.

Προειδοποίηση των αρχών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επισημαίνει ότι το υλικό που δημοσιοποιήθηκε, και το οποίο συλλέχθηκε από το FBI, ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακριβή ή μη επαληθευμένα στοιχεία και ότι η αναφορά ονομάτων στα έγγραφα δεν συνεπάγεται από μόνη της παράνομη πράξη ή ποινική ευθύνη.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα «φωτίζουν» εκ νέου το εκτεταμένο κοινωνικό δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ο καταδικασμένος χρηματοδότης κινούνταν επί δεκαετίες στους κύκλους της παγκόσμιας εξουσίας, της μόδας και της ψυχαγωγίας.

REVEALED: How Naomi Campbell and Mick Jagger lived the high life with Epstein https://t.co/H6z1kosNQg — Daily Mail (@DailyMail) February 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.