Τραμπ: Κάνει ευκολότερες τις απολύσεις ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών

Η υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού (OPM) θα δημοσιεύσει νέους κανόνες που αλλάζουν το καθεστώς σχεδόν του 2% των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, φέρνοντάς το σε ευθυγράμμιση με τους διορισμένους λειτουργούς που απολύονται κατά βούληση από τον πρόεδρο.

Μέχρι τώρα, μόνο οι λειτουργοί διορισμένοι από τον πρόεδρο μπορούσαν να απολυθούν άμεσα χωρίς δυνατότητα αμφισβήτησης ή προσφυγής.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Πέμπτη νέα μέτρα χαλάρωσης της εργασιακής νομοθεσίας για περίπου 50.000 ομοσπονδιακούς δημοσίους υπαλλήλους, καθιστώντας ευκολότερη τη διαδικασία απόλυσής τους. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ένα έτος κατά το οποίο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τον ρόλο του κρατικού μηχανισμού των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Προσωπικού (Office of Personnel Management, OPM), που είναι υπεύθυνη για ζητήματα προσωπικού στο Ομοσπονδιακό Δημόσιο, πρόκειται να δημοσιεύσει καινούριους κανονισμούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι κανονισμοί αυτοί επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς περίπου του 2% των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εξομοιώνοντάς το περισσότερο με εκείνο των υπαλλήλων που διορίζονται απευθείας από τον πρόεδρο.

Μέχρι σήμερα, μόνο οι διορισμένοι απευθείας από τον πρόεδρο είχαν τη δυνατότητα να απολυθούν χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς το δικαίωμα αμφισβήτησης ή προσφυγής στη διαδικασία.

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς εργασίας

Σύμφωνα με τα εκτενή έγγραφα του OPM, «οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευελιξίας της κρατικής μηχανής των ΗΠΑ», ενώ παράλληλα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν «χρονοβόρες προκλήσεις στη διαχείριση των επιδόσεων των δημοσίων υπαλλήλων».

Η υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι οι εν λόγω θέσεις θα συνεχίσουν να καλύπτονται με «ακομμάτιστα» κριτήρια. Ωστόσο, οι νέοι κανονισμοί μεταφέρουν επίσης τη διαχείριση των καταγγελιών περί ατασθαλιών εντός των ίδιων των υπηρεσιών, εγκαταλείποντας τον ρόλο του ανεξάρτητου οργανισμού που ήταν αρμόδιος έως σήμερα.

Αντιδράσεις εργαζομένων και πολιτικός διάλογος

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων, η AFGE, καταδίκασε τις ανακοινώσεις ως «επίθεση» απέναντι στους εργαζομένους της ομοσπονδιακής διοίκησης. Ο πρόεδρος του σωματείου, Έβερεστ Κέλι, στη σχετική ανακοίνωση, σημείωσε: «Όταν ο κόσμος αντικρίζει αναταραχή και αμφισβήτηση στην Ουάσινγκτον, δεν ζητά μια περισσότερο πολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση. Αντιθέτως, επιζητά επάρκεια και επαγγελματισμό. Το OPM πράττει ακριβώς το αντίθετο».

Ο κ. Κέλι κατηγόρησε, επιπλέον, την κυβέρνηση ότι στοχεύει να «αντικαταστήσει ικανούς επαγγελματίες με κομματικούς λακέδες».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στήριξε τα νέα μέτρα σημειώνοντας πως αποτελούν «θετική εξέλιξη», προσθέτοντας ότι «αν κάποιος δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του ή δεν εργάζεται σκληρά για τον πρόεδρο, δεν είναι ευπρόσδεκτος στην ομοσπονδιακή διοίκηση».

Νέες προτεραιότητες στη δημόσια διοίκηση υπό τον Τραμπ

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και να μειώσει τη γραφειοκρατία. Αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ανέθεσε αρμοδιότητες βελτίωσης της κυβερνητικής αποδοτικότητας στον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον οποίο όρισε επικεφαλής της νεοσύστατης επιτροπής «κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Department of Government Efficiency - DOGE), προκαλώντας σύγχυση με τον τίτλο που παρέπεμπε σε υπουργείο.

Η DOGE και ο Λευκός Οίκος προχώρησαν σε σειρά παροτρύνσεων για εθελουσία έξοδο και απολύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ καταργήθηκαν αρκετές υπηρεσίες και επιβλήθηκαν σημαντικές περικοπές στη διεθνή βοήθεια.

Στατιστικά στοιχεία και συνέπειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της OPM, περίπου 317.000 ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι αποχώρησαν από το 2025, εκ των οποίων περισσότεροι από 154.000 συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Πηγή: skai.gr

